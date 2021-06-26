Мотоциклист устроил бешеные гонки на Лаагна-теэ

«Один мотоциклист посчитал, что законы физики на него не действуют. Мужчина превысил скорость на Лаагна-теэ на 80 км/ч, двигаясь со скоростью 150 км/ч. Длина остановочного пути на этой скорости составит 238 м. Для ограничения скорости есть причины!» - подписал опубликованное вчера в Twitter видео дорожный полицейский Пыхьяской префектуры Владимир Кягонен.