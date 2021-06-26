Мотоциклист устроил бешеные гонки на Лаагна-теэ
В пятницу, 25 июня, полиция задержала мотоциклиста, который на Лаагна-теэ в Таллинне превысил скорость на 80 км/ч.
В пятницу, 25 июня, полиция задержала мотоциклиста, который на Лаагна-теэ в Таллинне превысил скорость на 80 км/ч.
«Один мотоциклист посчитал, что законы физики на него не действуют. Мужчина превысил скорость на Лаагна-теэ на 80 км/ч, двигаясь со скоростью 150 км/ч. Длина остановочного пути на этой скорости составит 238 м. Для ограничения скорости есть причины!» - подписал опубликованное вчера в Twitter видео дорожный полицейский Пыхьяской префектуры Владимир Кягонен.
Täna arvas üks mootorrattur, et füüsikaseadused temale ei kehti. Mees ületas Laagna teel lubatud kiirust 80 km/h võrra, sõites kiirusega 150 km/h. Peatumisteekonna pikkus selliselt kiiruselt oleks 238 m. Piirkiirusel on põhjus!#liiklus #politsei pic.twitter.com/8AmmS0YC71— Vladimir Kägonen (@VKagonen) June 25, 2021
Департамент полиции и погранохраны напоминает, что любое превышение скорости увеличивает тормозной путь, например, если вместо положенных 90 км/ч ехать со скоростью 100 км/ч, тормозной путь в среднем увеличивается на 10 м и следовательно также остановочный путь на 13 м.