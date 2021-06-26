Сб, 26.06.2021
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Мотоциклист устроил бешеные гонки на Лаагна-теэ

ФОТО: скриншот

В пятницу, 25 июня, полиция задержала мотоциклиста, который на Лаагна-теэ в Таллинне превысил скорость на 80 км/ч.

«Один мотоциклист посчитал, что законы физики на него не действуют. Мужчина превысил скорость на Лаагна-теэ на 80 км/ч, двигаясь со скоростью 150 км/ч. Длина остановочного пути на этой скорости составит 238 м. Для ограничения скорости есть причины!» - подписал опубликованное вчера в Twitter видео дорожный полицейский Пыхьяской префектуры Владимир Кягонен.

Департамент полиции и погранохраны напоминает, что любое превышение скорости увеличивает тормозной путь, например, если вместо положенных 90 км/ч ехать со скоростью 100 км/ч, тормозной путь в среднем увеличивается на 10 м и следовательно также остановочный путь на 13 м.

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