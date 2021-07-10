Картина дня: смертельное ДТП, рекорд цен на электроэнергию и порочный круг сегрегации

Летняя жара принесла с собой рекордно высокие цены на электроэнергию

Безветренный и адски жаркий июнь стал рекордным в истории рынка электроэнергии в Эстонии, когда мегаватт-час стоил в среднем 71,68 евро. При этом цена на электроэнергию в Эстонии немного ниже, чем во многих других странах Европы, из-за старых привычных сланцевых электростанций. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В Ярвамаа произошло ДТП со смертельным исходом

В центр тревоги незадолго до 12 часов поступило сообщение об автомобиле, выехавшем с дороги на дороге Йоотме-Коэру в селе Карину. По предварительным данным, универсал Ford не справился с управлением на гравийной дороге, въехал в поле и перевернулся там через крышу. Мужчина, управлявший автомобилем, был выброшен из машины и скончался на месте. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Пьяный водитель без прав устроил в центре Таллинна аварию на арендованной машине Bolt

Минувшей ночью в центре Таллинна произошла авария, в результате которой автомобиль компании Bolt Drive, за рулем которого сидел пьяный водитель без прав, перевернулся на крышу. Читать далее...

Der Spiegel составил рейтинг стран, лучше всех справившихся с пандемией: где в нем Эстония?

Авторитетное немецкое издание Der Spiegel составило рейтинг 154 стран на основании того, как хорошо они справились с пандемией коронавирусной инфекции. Эстония заняла в этом рейтинге 13 место, а возглавила его Финляндия. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В Коэру сегодня можно купить всё - от задних фар "Москвича" до порножурналов и "Майн Кампф"