Картина дня: смертельное ДТП, рекорд цен на электроэнергию и порочный круг сегрегации
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 июля.
Когда в конце декабря старейшина волости Пыхья-Сакала пришел в совет с полученной от финансового директора информацией о том, что в бюджетной стратегии муниципалитета не хватает более 800 000 евро, то через шесть месяцев экспертная оценка, проведенная аудиторской фирмой, показала, что дефицит может составить до трех миллионов евро. Читать далее...
Золотое было время, когда можно было просто взять ИД-карту, купить билет на самолет в любую из стран ЕС и поехать танцевать на улицах Лиссабона и есть круассаны в парижском кафе. Теперь же, чтобы куда-то поехать, нужно сначала изучить Reisi Targalt, потом зайти на сайт Министерства иностранных дел страны назначения, прочитать условия там, причем не мельком, а от буквы до буквы, потому что где-нибудь обязательно найдется пункт, который, возможно, будет применим именно к вам. Читать далее...
В интересной ситуации оказалась на этой неделе Эстония, когда президент страны утвердила официального представителя страны в Республике Беларусь – Яака Ленсмента. Но отправить посла в Минск не удается, и когда удастся, никому неизвестно. Такая ситуация возникла из-за позиции Эстонии, занятой по результатам президентских выборов в Белоруссии. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4665 тестов на коронавирус, из которых 64 оказались положительными, что составляет 1,4% от общего количества тестов. Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюма. Читать далее...
Дендрологическая экспертиза показала, что большинство из 200 с лишним деревьев на главной улице Хаапсалу находились в хорошем состоянии и заслуживали сохранения в городской среде. Вчера дендролог Таллиннского ботанического сада Олев Абнер cказал , что, несмотря на хорошее состояние здоровья, деревья не выдержали бы масштабных строительных работ. Читать далее...
Хотя по многим показателям сегрегация в Эстонии снизилась, данные мобильного позиционирования показывают совершенно другой результат: существование этих двух этнических групп сильно различаются, а среди молодежи разница еще больше. Читать далее...
Исследованию останков парома «Эстония» и окружающего его морского дна в пятницу вечером стала мешать сильная волна, из-за которой исследовательские корабли вынужденно направились к штормовому убежищу. Читать далее...
Обсуждение уездной планировки высокоскоростной железной дороги Rail Baltic в четверг вечером собрало в Уулу полный зал народа: местных фермеров, горожан и участвующих в строительстве железной дороги чиновников. Читать далее...
Безветренный и адски жаркий июнь стал рекордным в истории рынка электроэнергии в Эстонии, когда мегаватт-час стоил в среднем 71,68 евро. При этом цена на электроэнергию в Эстонии немного ниже, чем во многих других странах Европы, из-за старых привычных сланцевых электростанций. Читать далее...
В центр тревоги незадолго до 12 часов поступило сообщение об автомобиле, выехавшем с дороги на дороге Йоотме-Коэру в селе Карину. По предварительным данным, универсал Ford не справился с управлением на гравийной дороге, въехал в поле и перевернулся там через крышу. Мужчина, управлявший автомобилем, был выброшен из машины и скончался на месте. Читать далее...
Минувшей ночью в центре Таллинна произошла авария, в результате которой автомобиль компании Bolt Drive, за рулем которого сидел пьяный водитель без прав, перевернулся на крышу. Читать далее...
Авторитетное немецкое издание Der Spiegel составило рейтинг 154 стран на основании того, как хорошо они справились с пандемией коронавирусной инфекции. Эстония заняла в этом рейтинге 13 место, а возглавила его Финляндия. Читать далее...
Традиционно во вторые выходные июля в Коэру проходит Ярмарка антиквариата и старья. Уже к открытию ярмарки, то есть к девяти утра, гостей было много. Недостатка в продавцах тоже не было. Читать далее...