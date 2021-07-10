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  • Картина дня: смертельное ДТП, рекорд цен на электроэнергию и порочный круг сегрегации

Картина дня: смертельное ДТП, рекорд цен на электроэнергию и порочный круг сегрегации

Avarii Karinu külas ФОТО: Tiit Reinberg / Järva Teataja

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 июля.

Аудиторы обнаружили в бюджете муниципалитета нехватку трех миллионов евро

Когда в конце декабря старейшина волости Пыхья-Сакала пришел в совет с полученной от финансового директора информацией о том, что в бюджетной стратегии муниципалитета не хватает более 800 000 евро, то через шесть месяцев экспертная оценка, проведенная аудиторской фирмой, показала, что дефицит может составить до трех миллионов евро. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Отдых с перчинкой vs отдых с горчинкой

Золотое было время, когда можно было просто взять ИД-карту, купить билет на самолет в любую из стран ЕС и поехать танцевать на улицах Лиссабона и есть круассаны в парижском кафе. Теперь же, чтобы куда-то поехать, нужно сначала изучить Reisi Targalt, потом зайти на сайт Министерства иностранных дел страны назначения, прочитать условия там, причем не мельком, а от буквы до буквы, потому что где-нибудь обязательно найдется пункт, который, возможно, будет применим именно к вам. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 И не послать же нам посла

В интересной ситуации оказалась на этой неделе Эстония, когда президент страны утвердила официального представителя страны в Республике Беларусь – Яака Ленсмента. Но отправить посла в Минск не удается, и когда удастся, никому неизвестно. Такая ситуация возникла из-за позиции Эстонии, занятой по результатам президентских выборов в Белоруссии. Читать далее...

За сутки в Эстонии добавилось 64 новых коронапозитивных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4665 тестов на коронавирус, из которых 64 оказались положительными, что составляет 1,4% от общего количества тестов. Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюма. Читать далее...

Эксперт: деревья на главной улице Хаапсалу заслуживали сохранения

Дендрологическая экспертиза показала, что большинство из 200 с лишним деревьев на главной улице Хаапсалу находились в хорошем состоянии и заслуживали сохранения в городской среде. Вчера дендролог Таллиннского ботанического сада Олев Абнер cказал , что, несмотря на хорошее состояние здоровья, деревья не выдержали бы масштабных строительных работ. Читать далее...

Докторская диссертация: эстонцы и русские движутся в порочном круге сегрегации

Хотя по многим показателям сегрегация в Эстонии снизилась, данные мобильного позиционирования показывают совершенно другой результат: существование этих двух этнических групп сильно различаются, а среди молодежи разница еще больше. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Плохая погода вынудила суда, изучающие останки парома "Эстония", уйти в укрытие

Исследованию останков парома «Эстония» и окружающего его морского дна в пятницу вечером стала мешать сильная волна, из-за которой исследовательские корабли вынужденно направились к штормовому убежищу. Читать далее...

Железнодорожная дилемма: за счет животных или за счет людей?

Обсуждение уездной планировки высокоскоростной железной дороги Rail Baltic в четверг вечером собрало в Уулу полный зал народа: местных фермеров, горожан и участвующих в строительстве железной дороги чиновников. Читать далее...

Летняя жара принесла с собой рекордно высокие цены на электроэнергию

Безветренный и адски жаркий июнь стал рекордным в истории рынка электроэнергии в Эстонии, когда мегаватт-час стоил в среднем 71,68 евро. При этом цена на электроэнергию в Эстонии немного ниже, чем во многих других странах Европы, из-за старых привычных сланцевых электростанций. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В Ярвамаа произошло ДТП со смертельным исходом

В центр тревоги незадолго до 12 часов поступило сообщение об автомобиле, выехавшем с дороги на дороге Йоотме-Коэру в селе Карину. По предварительным данным, универсал Ford не справился с управлением на гравийной дороге, въехал в поле и перевернулся там через крышу. Мужчина, управлявший автомобилем, был выброшен из машины и скончался на месте. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Пьяный водитель без прав устроил в центре Таллинна аварию на арендованной машине Bolt

Минувшей ночью в центре Таллинна произошла авария, в результате которой автомобиль компании Bolt Drive, за рулем которого сидел пьяный водитель без прав, перевернулся на крышу. Читать далее...

Der Spiegel составил рейтинг стран, лучше всех справившихся с пандемией: где в нем Эстония?

Авторитетное немецкое издание Der Spiegel составило рейтинг 154 стран на основании того, как хорошо они справились с пандемией коронавирусной инфекции. Эстония заняла в этом рейтинге 13 место, а возглавила его Финляндия. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В Коэру сегодня можно купить всё - от задних фар "Москвича" до порножурналов и "Майн Кампф"

Традиционно во вторые выходные июля в Коэру проходит Ярмарка антиквариата и старья. Уже к открытию ярмарки, то есть к девяти утра, гостей было много. Недостатка в продавцах тоже не было. Читать далее...

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