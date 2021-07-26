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Прямая трансляция ⟩ Соревнования по плаванию: финалы

В понедельник, 26 июля, ранним утром портал Rus.Postimees предлагает посмотреть прямую трансляцию проходящих в рамках Олимпийских игр в Токио соревнований по плаванию.

Смотрите финальное выступление мужчин на дистанции 100 метров брассом, а затем финальное выступление женщин на дистанции 400 метров вольным стилем.

Комментируют журналист Стас Кузнецов и тренер по плаванию Дмитрий Пютсепп.

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