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Бдительный человек помог полиции найти пропавшую женщину

Полиция. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks

Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 73-летней Хелле, которая покинула дом на улице Яама в Пыльва и пропала. 

В субботу, 24 июля, утром в Центр тревоги обратился обеспокоенный член семьи, по словам которого, Хелле накануне вечером покинула дом своего родственника на улице Яама в Пыльва и ушла в неизвестном направлении. 

Приметы пропавшей были переданы всем местным полицейским патрулям. Стражи порядка собрали информацию у близких дамы и проверили места, куда Хелле могла направиться, но, к сожалению, ее не удалось найти.

В воскресенье, 25 июля, пресс-служба полиции сообщила, что Хелле удалось найти вблизи Пыльва с помощью информации, переданной одним бдительным гражданином. Она была доставлена в больницу для проверки состояния здоровья. 

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