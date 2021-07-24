Бдительный человек помог полиции найти пропавшую женщину

В субботу, 24 июля, утром в Центр тревоги обратился обеспокоенный член семьи, по словам которого, Хелле накануне вечером покинула дом своего родственника на улице Яама в Пыльва и ушла в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей были переданы всем местным полицейским патрулям. Стражи порядка собрали информацию у близких дамы и проверили места, куда Хелле могла направиться, но, к сожалению, ее не удалось найти.