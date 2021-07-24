Медальный зачет Олимпиады ⟩ Эстония оказалась на одном уровне с Францией
Сегодня на Олимпийских играх в Токио были вручены первые комплекты медалей, пишет Postimees.
Сегодня на Олимпийских играх в Токио были вручены первые комплекты медалей, пишет Postimees.
Китай лидирует в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио. За ним следуют Италия и страна-хозяйка Япония с одним золотом и серебром.
Эстония делит 19-е место с Францией, благодаря бронзовой медали Катрины Лехис. Всего медаль завоевали 28 стран.
Медальный зачет: