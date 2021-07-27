Из-за неразберихи с организацией вакцинации Кая Каллас прервала отпуск

«Я прервала сегодня пятидневный отпуск, потому что анализ Госконтроля, который я попросила их сделать по антикризисному управлению во время второй волны коронавируса, черным по белому указал на серьезные проблемы в организации вакцинации», — написала Каллас в Facebook.

«Госконтроль заявляет, что на наших складах тысячи доз неиспользованных вакцин — по состоянию на неделю назад более 170 000 доз вакцины Pfizer и Moderna. В то же время в Эстонии есть сотни тысяч людей, которые хотят и нуждаются в вакцине, но по каким-то причинам ее не получили. Это недопустимая ситуация», — написала Каллас.

Премьер-министр отметил, что в прошлом организация вакцинации вызывала серьезные вопросы, поэтому она постоянно требовала пересмотра действий и принятия мер Министерством социальных дел. «Сегодня. В свете анализа Госконтроля я в ходе двухчасовой встречи потребовала от ответственного за вакцинацию министра здоровья и труда Танеля Кийка ответов по существу и конкретных сроков решения проблем», — написала Каллас.