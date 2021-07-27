Видео ⟩ Самые яркие моменты блистательной победы сборной Эстонии по фехтованию

Трижды на дорожку выходила Юлия Беляева, отважно сражалась Эрика Кирпу. Настоящей героиней встречи стала опытнейшая Ирина Эмбрих, которой удалось в трудный момент вывести сборную Эстонии вперед и вселить в наших спортсменок надежду. Блестяще выступила в решающем поединке Катрина Лехис, которой удалось на последних минутах увеличить разрыв и эффективно защищаться.