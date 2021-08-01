Коронавирус подтвержден у 128 жителей Эстонии

80,5% новых заболевших не были привиты, у 3,9% курс вакцинации был не завершен, у 15,6% - завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 66 человек. Из них 42 новых случая приходятся на Таллинн.

В Пярнумаа прибавилось 26, в Тартумаа — 8, в Вильяндимаа — шесть, в Вырумаа — четыре, а Ярвамаа, Йыгевамаа и Валгамаа — по два, в Ляэне-Вирумаа, Рапламаа и Сааремаа — по одному. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае девяти положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 138,5 случаев на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 4,2%.

За сутки в больницах открыли десять новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 46 пациентов. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 65 лет, из них 30 человек (65,2%) старше 60 лет. Новых смертей не зафиксировано.

В течение дня было введено 2965 дозы вакцины, всего было вакцинировано 639 120 человек и 562 605 человек завершили курс вакцинации. Охват хотя бы одной дозой вакцины среди пациентов старше 70 лет составляет 69,3%. Более 65% возрастной группы старше 70 были вакцинированы во всех уездах, кроме Харьюмаа (64,1%) и Ида-Вирумаа (43,2%).

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).