Facebook запретил публиковать связанный с «Талибаном» контент

«Талибан» уже много лет использует социальные сети для распространения своих посланий. Facebook сообщил, что у них есть специальная группа афганских экспертов, которые отслеживают и удаляют контент, связанный с талибами.

«Мы запретили им пользоваться нашими услугами в соответствии с политикой этой опасной организации. Это означает, что мы удалим связанные с «Талибаном» учетные записи», - сказал BBC представитель Facebook.

ФОТО: Rafael Henrique/SOPA Images via ZUMA Press Wire

В компании подчеркнули, что правило распространяется на все платформы Facebook, включая Instagram и WhatsApp. Однако поступали сообщения о том, что талибы продолжают использовать их для связи.