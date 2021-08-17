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Facebook запретил публиковать связанный с «Талибаном» контент

ФОТО: CHRIS DELMAS/AFP/Scanpix

Facebook запретил публиковать весь касающийся «Талибана» и поддерживающий ее контент на своей платформе, поскольку компания считает эту организацию террористической, пишет Postimees

«Талибан» уже много лет использует социальные сети для распространения своих посланий. Facebook сообщил, что у них есть специальная группа афганских экспертов, которые отслеживают и удаляют контент, связанный с талибами.

«Мы запретили им пользоваться нашими услугами в соответствии с политикой этой опасной организации. Это означает, что мы удалим связанные с «Талибаном» учетные записи», - сказал BBC представитель Facebook.

ФОТО: Rafael Henrique/SOPA Images via ZUMA Press Wire

В компании подчеркнули, что правило распространяется на все платформы Facebook, включая Instagram и WhatsApp. Однако поступали сообщения о том, что талибы продолжают использовать их для связи.

Другие платформы социальных сетей, такие как Twitter, также заявили, что не разрешат существовать группам, которые прибегают к насилию против гражданского населения или пропагандируют терроризм.

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