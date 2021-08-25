"Современные дети не понимают, что такое колхозное поле"
Анастасия Газеева – основательница «Парада книг», мать троих детей и человек, который полюбил читать только после их рождения. Сегодня молодая предпринимательница помогает родителям и детям полюбить чтение. Мы спросили у нее: можно ли построить в Эстонии бизнес на русскоязычных книгах? Почему в первом классе не стоит задавать детям читать классику самостоятельно? И почему в русских школах до сих пор отсутствует диалог между учителем, родителем и ребенком?