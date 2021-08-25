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"Современные дети не понимают, что такое колхозное поле"

«Незнайка на Луне» и «Денискины рассказы» - не те произведения, с которых можно влюбиться в самостоятельное чтение, считает Анастасия Газеева. ФОТО: личный архив

Анастасия Газеева – основательница «Парада книг», мать троих детей и человек, который полюбил читать только после их рождения. Сегодня молодая предпринимательница помогает родителям и детям полюбить чтение. Мы спросили у нее: можно ли построить в Эстонии бизнес на русскоязычных книгах? Почему в первом классе не стоит задавать детям читать классику самостоятельно? И почему в русских школах до сих пор отсутствует диалог между учителем, родителем и ребенком?

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«Нужно отдать должное эстонскому государству за то, что у нас есть образование на русском языке - это большой плюс! Но все-таки методика устарела: программа не одного десятка лет давности не меняется и не подстраивается под современных детей. У современного поколения и интересы другие, и мозг устроен совершенно по-другому. Вижу это по младшему сыну»,- говорит Анастасия.

Она замечает, в какой растерянности сейчас пребывает система образования в эстонском многоязычном государстве. "У меня перед глазами пример моих племянников в Великобритании: там языковые процессы идут мягче. К примеру, педагоги разъясняют родителям: дома вы говорите на родном языке, а английский мы берём на себя в школе. И дело в Эстонии не только в языковом барьере и пока ещё в вялом намерении дать возможность его преодолеть детям, у которых родной язык - не эстонский. Дело в кардинальных различиях в воспитании эстонских и русских детей".

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