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Фото ⟩ Таллиннский марафон: стали известны имена победителей полумарафона

Полумарафон, 11.09.2021 ФОТО: Marko Mumm

Программа Таллиннского марафона началась с захватывающего полумарафона, победителем которого стали Тийдрек Нурме и Хелена Пейк.

Крупнейшее национальное спортивное мероприятие в Эстонии началось сегодня утром в 9 часов утра на таллиннском Певческом поле, когда более тысячи участников полумарафона вышли на 21,1-километровую дистанцию.

Всю дистанцию ​​в ровном темпе пробежали трое: Леонид Лацепов, Янис Вискерс и Тийдрек Нурме. Решающее ускорение на последнем километре принесло Тийдреку Нурме из Академического спортивного клуба Тартуского университета первое место (1:05:39). Он обогнал второго самого быстрого бегуна, приехавшего из Латвии, Яниса Вискерса на три секунды. Леонид Лацепов из спортивного общества «Спарта» взял третье место с личным рекордом — 1:05:49. Далее следовали Карель Хуссар, Юрий Ковалев и Джон Волкенандт.

Среди женщин самой быстрой оказалась триатлонистка Хелена Пейк из спортивного клуба Swedbank (1:24:11). Келли Неволихин из Эстонского легкоатлетического клуба «Вике» заняла второе место (1:25:09), оставив Хелен Белли с результатом (1:26:20). Вслед за первой тройкой финишировали Керту Кула из спортивного общества «Спарта», Хелин Мейер из легкоатлетического клуба «Нымме», а также Майе Куузик из клуба «Спарта».

Программа крупнейшего национального спортивного мероприятия Эстонии продолжится этим вечером 10-километровым осенним забегом RIMI, который начнется в 17:00, и закончится марафонским бегом в 9:00 завтра.

Еще можно зарегистрироваться на Таллиннский марафон по адресу www.jooks.ee.

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