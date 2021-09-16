Студия Postimees: Макаров и Кальюлайд о будущем Таллинна при новой власти

Смотрите интервью в прямом эфире в 12:30! В дискуссии примут участие помощник вице-спикера Рийгикогу Мартина Хельме, журналист Иван Макаров (кандидат от партии EKRE) и депутат парламента, кандидат на пост мэра Таллинна от Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд.