Чт, 16.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео
  • Студия Postimees: Макаров и Кальюлайд о будущем Таллинна при новой власти

Студия Postimees: Макаров и Кальюлайд о будущем Таллинна при новой власти
12:30

Два взгляда на будущее Таллинна и таллинцев представят в предвыборной студии Rus.Postimees кандидаты от EKRE и Социал-демократической партии.

Смотрите интервью в прямом эфире в 12:30! В дискуссии примут участие помощник вице-спикера Рийгикогу Мартина Хельме, журналист Иван Макаров (кандидат от партии EKRE) и депутат парламента, кандидат на пост мэра Таллинна от Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд.

  • Соцдемы намерены воплощать велосипедную стратегию. EKRE требует прекратить террор автомобилистов. Почему противостояние партий выходит на уровень велосипедистов и автомобилистов? Не переусердствуют ли политики с зеленой стратегией?
  • EKRE обещает позаботиться о том, чтобы Таллинн не превратился в мультикультурный ад. Вопрос стоит столь остро?
  • Зачем нужен пост ночного мэра Таллинна? Кому социал-демократы прочат эту должность?
  • Как реализовать проект 4-дневной рабочей недели на уровне Таллинна? Реально ли улучшить доступность медпомощи и социальных услуг в пределах столицы?

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back