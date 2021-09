Чрезмерный иммунный ответ

Хотя активированные нейтрофилы играют важную роль в защите организма от вируса, гиперактивность нейтрофилов может повредить легкие и кровеносные сосуды. В соответствии с этим количество нейтрофилов в легких коррелирует с тяжестью COVID-19 и c помощью этого можно прогнозировать риск таких осложнений, как острый респираторный дистресс-синдром.

Бета-блокаторы для ограничения иммунного ответа

Количество нейтрофилов уменьшилось

Исследование опубликовано в журнале Journal of the American College of Cardiology.