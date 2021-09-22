Картина дня: истории жертв "колпачков", ныммеские "глухари" и откровения Майлис Репс

Истории жертв «наркотика изнасилований»: я просто лежала на земле, сил не было, меня тошнило

В ночном полумраке никто полностью не застрахован от коварных планов недоброжелательных людей. Участникам вечеринок следует быть осторожными, чтобы в их напиток не попало наркотическое вещество GHB, известное как «наркотик изнасилований» или «колпачки». Читать далее...

Рекорд 〉 В Эстонии прибавилось 687 зараженных, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7449 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 687. Двое скончались. Читать далее...

«Страшно отпускать ребенка во двор одного»: родителей тревожат вандализм и насилие среди детей

В последние месяцы жители Роосна-Аллику замечают вандализм со стороны молодежи, а иногда и конфликты с применением физической силы. Некоторые жители поселка считают время от времени возникающие конфликты естественными. Однако другие признаются, что больше не решаются отправлять детей во двор в одиночку. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Департамент здоровья: за последнюю неделю заражение в школах утроилось

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и кризисный руководитель Министерства образования и наук Райн Санник. Читать далее...

Что ответили по поводу уничтожения охраняемых лесов – тайна даже для Рийгикогу

Даже от правительства и Рийгикогу скрывают, что точно пообещала Эстония Еврокомиссии, чтобы не получить штраф по 100 000 евро в день за сплошную вырубку заповедных лесов Natura 200, а вырубка в заповеднике продолжается с удвоенной силой. Читать далее...

Танель Кийк: цель в 70 процентов вакцинированного населения будет достигнута с недельным опозданием

К сегодняшнему дню в Эстонии должны были вакцинировать 70 процентов взрослого населения, однако этого не произошло. По оценке министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, цель будет достигнута с небольшим опозданием. Читать далее...

Исследовательское судно, прибывшее к месту крушения «Эстонии», привлекло внимание финской погранслужбы

Сегодня, 22 сентября, около 10:00 к месту крушения парома «Эстония» прибыло исследовательское судно RS Sentinel. Вскоре исследовательская группа заметила неподалеку еще одно судно, которое, как оказалось, принадлежит финским пограничникам. Читать далее...

Каллас: для достижения бюджетного баланса нужно принимать сложные решения

На экономической конференции Äriplaan 2022 премьер-министр Кая Каллас отметила, что дефицит бюджета Эстонии стал очень значительным, а для достижения баланса нужно делать важные сокращения, повышать налоги и снижать инвестиции. Читать далее...

ВОЗ фиксирует снижение заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире

Число случаев заболевания COVID-19, данные о которых поступают во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), во всем мире снизилось. Читать далее...

Резкий рост цен на электричество: что будет делать правительство Эстонии?