Хороший рост экономики увеличит финансирование исследований на десятки миллионов
Хороший экономический рост приведет к увеличению финансирования в следующем году исследований и научных разработок, пишет Rus.ERR.
Хороший экономический рост приведет к увеличению финансирования в следующем году исследований и научных разработок, пишет Rus.ERR.
Согласно коалиционному соглашению правительства, на исследования и разработки будет выделено не менее одного процента валового внутреннего продукта (ВВП).
По словам советника министра образования Марио Кадастика, в следующем году благодаря экономическому росту финансирование увеличится на десятки миллионов.
"По сравнению с весенним прогнозом финансирование вырастет почти на 30 миллионов. Это потому что рост ВВП оказался больше, чем прогнозировалось. По сравнению с предыдущим годом, будет добавлено около 46 миллионов евро", - сказал Кадастик ERR.
"Конечно, они будут распределены по разным областям", - добавил Кадастик.