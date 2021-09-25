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  • Хороший рост экономики увеличит финансирование исследований на десятки миллионов

Хороший рост экономики увеличит финансирование исследований на десятки миллионов

Деньги. ФОТО: Elmo Riig

Хороший экономический рост приведет к увеличению финансирования в следующем году исследований и научных разработок, пишет Rus.ERR.

Согласно коалиционному соглашению правительства, на исследования и разработки будет выделено не менее одного процента валового внутреннего продукта (ВВП).

По словам советника министра образования Марио Кадастика, в следующем году благодаря экономическому росту финансирование увеличится на десятки миллионов.

"По сравнению с весенним прогнозом финансирование вырастет почти на 30 миллионов. Это потому что рост ВВП оказался больше, чем прогнозировалось. По сравнению с предыдущим годом, будет добавлено около 46 миллионов евро", - сказал Кадастик ERR.

"Конечно, они будут распределены по разным областям", - добавил Кадастик.

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