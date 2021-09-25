Хороший рост экономики увеличит финансирование исследований на десятки миллионов

Согласно коалиционному соглашению правительства, на исследования и разработки будет выделено не менее одного процента валового внутреннего продукта (ВВП).

По словам советника министра образования Марио Кадастика, в следующем году благодаря экономическому росту финансирование увеличится на десятки миллионов.

"По сравнению с весенним прогнозом финансирование вырастет почти на 30 миллионов. Это потому что рост ВВП оказался больше, чем прогнозировалось. По сравнению с предыдущим годом, будет добавлено около 46 миллионов евро", - сказал Кадастик ERR.