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Фото ⟩ В Литве у мужчины из желудка вытащили килограмм гвоздей и шурупов

ФОТО: @vsiklaipedosuniversitetineligonine/Publicitātes foto

В прошлое воскресенье в Литве медики вытащили из желудка мужчины более килограмма гвоздей, шурупов, гаек и ножей, пишет Rus.TVNET со ссылкой на портал Apollo.lv и местные СМИ.

Мужчина начал поедать металлические предметы спустя месяц после того, как бросил употреблять алкоголь, сообщили врачи.

Как сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT), длина найденных во время операции в животе мужчины металлических предметов составляла от двух миллиметров до десяти сантиметров.

Из желудка было вытащено более килограмма шурупов, гвоздей, монет и даже лезвие бритвы.

Проводивший операцию хирург указал, что случай - уникальный.

ФОТО: @vsiklaipedosuniversitetineligonine/Publicitātes foto

Фотографии найденных желудке у мужчины металлических предметов опубликовала больница.

Сообщается, что операция длилась три часа.

Мужчину с сильными болями в животе доставили в Клайпедскую университетскую больницу. Его состояние оценивается как стабильное. Портал 15min сообщил, что мужчине оказана также психологическая и психиатрическая помощь.

"Дело само по себе уникальное. Примерно 80% инородных тел можно было вытащить естественным путем, 10-20% пришлось тащить эндоскопически, а в менее 1% случаев была операция", - сказал хирург.

Врач отметил, что инородные тела сами по себе не угрожают жизни людей, однако угроза появляется, если прокалываются органы.

ФОТО: @vsiklaipedosuniversitetineligonine/Publicitātes foto

Медики Клайпедской университетской больницы указали, что ранее они уже сталкивались с похожими ситуациями, однако в них фигурировали другие инородные тела.

Литовский хирург Альгидрис Слепавичус рассказал, что много лет назад среди заключенных было распространено проглатывание ложек и вилок. "Они попадали к нам, таких случаев было очень много", - отметил хирург.

Также он указал, что часто люди проглатывают монеты, особенно дети, которые с ними играются. Опытный хирург также отметил, что регистрируются и пикантные моменты, когда у пациентов из прямой кишки вытаскивают инородные тела, например, флакон аэрозоля.

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