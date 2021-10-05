Nord Stream 2 AG подал в суд на немецкого регулятора
Компания-оператор газопровода "Северный поток - 2" обратилась в Федеральную судебную палату Германии с целью урегулировать спор с Федеральным агентством по сетям (Bundesneztagentur) вокруг начала эксплуатации уже построенного трубопровода. Во вторник, 5 октября, представитель Nord Stream 2 AG подтвердил подачу апелляции на решение высшего земельного суда в Дюссельдорфе, который в августе обязал компанию придерживаться норм газовой директивы ЕС.