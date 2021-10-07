Чт, 7.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Эксперт: ценам на топливо еще есть куда расти

АЗС. ФОТО: Tairo Lutter

Несколько дней назад заправочные станции удивили эстонских потребителей рекордной ценой на бензин. Однако Джон Дрисколл, главный стратег энергетической компании JTD Energy Services, подливает масла в огонь, прогнозируя, что цена на сырую нефть, которая выросла вдвое в этом году, скоро поднимется еще на одну пятую, а цена на нефть марки Brent достигнет 100 долларов за баррель. Если посмотреть на предыдущие изменения цен, такое повышение стоимости сырья может привести к увеличению цен на топливо на автозаправочных станциях как минимум еще на 10 центов.

Для подписчиков Для подписчиков

Несколько дней назад цена литра 95-го бензина выросла до 1,539 евро, что является самой высокой ценой в истории эстонской розницы. Без учета акциза, других налогов и наценки продавца себестоимость топлива составляет около 60-70 центов за литр от розничной цены, и на эту часть также влияют колебания цен на нефть.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back