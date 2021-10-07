Эксперт: ценам на топливо еще есть куда расти
Несколько дней назад заправочные станции удивили эстонских потребителей рекордной ценой на бензин. Однако Джон Дрисколл, главный стратег энергетической компании JTD Energy Services, подливает масла в огонь, прогнозируя, что цена на сырую нефть, которая выросла вдвое в этом году, скоро поднимется еще на одну пятую, а цена на нефть марки Brent достигнет 100 долларов за баррель. Если посмотреть на предыдущие изменения цен, такое повышение стоимости сырья может привести к увеличению цен на топливо на автозаправочных станциях как минимум еще на 10 центов.