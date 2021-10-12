Коронавирус подтвержден у 1260 жителей Эстонии

Среди новых заразившихся 840 человек не были привиты, а 420 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 12 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 237 человек. Всего в больницах находится 290 пациентов с коронавирусом, из них 194 человека (66,9%) не были вакцинированы, у 96 человек (33,1%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 56 новых историй болезни. Скончались два человека, оба не были вакцинированы: 85-летний мужчина и 89-летняя женщина.

За сутки ввели 1654 дозы вакцины, в общей сложности было введено 1 390 624 дозы. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 67,6%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).