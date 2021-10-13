Полиция в Кунгсберге перекрыла несколько городских районов. ФОТО: Hakon Mosvold/NTB/via Reuters

Несколько человек погибли в среду, 13 октября в результате нападения неизвестного преступника в норвежском городе Конгсберг, пишет Postimees. Мужчина на улице начал стрелять по людям из арбалета.

В городе Кунгсберг в Норвегии пять человек убиты и еще двое ранены мужчиной, вооруженным луком и стрелами, подтвердила норвежская полиция. Нападавший задержан полицейскими.

Полиция сообщила, что в 18:13 по местному времени получила несколько сообщений, что по центру Кунгсберга передвигается вооруженный мужчина. Как выяснилось несколько позже, вооружен он был луком и стрелами.

На пресс-конференции начальник городского отделения полиции Ойвинд Аас заявил, что пока что не может ответить на все вопросы, потому что расследование только началось и оно будет масштабным.

Он добавил, что человек, открывший стрельбу, был задержан и что по имеющейся у полиции информации он действовал в одиночку.

Насколько известно, подозреваемый начал стрельбу в супермаркете Coop Extra. В дальнейшем он перемещался в другие места.

Мотивы нападения пока неизвестны. Полиция пока не знает, можно ли квалифицировать его действия как теракт, хотя и не исключает такой возможности.

Аас также добавил, что в Кунгсберг направлены дополнительные силы, включая полицейские подразделения из Осло, специалистов по взрывным устройствам и команды служб быстрого реагирования.

Мэр Кунгсберга Анне Санд сказала норвежской газете VG, что для города это стало настоящей трагедией: «Мы делаем все, что в наших силах», добавила она, также сообщив, что в одной из гостиниц города развернут центр помощи пострадавшим.