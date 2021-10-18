Тоом: вопрос в том, сумеем ли мы извлечь из этого уроки
Невозможно все время быть первыми, вопрос в том, сумеем ли мы из этого извлечь уроки, прокомментировала центристка Яна Тоом Rus.Postimees промежуточные итоги муниципальных выборов.
Невозможно все время быть первыми, вопрос в том, сумеем ли мы из этого извлечь уроки, прокомментировала центристка Яна Тоом Rus.Postimees промежуточные итоги муниципальных выборов.
Она также заметила, что нарвские итоги, где центристы пока сильно уступают "Списку Катри Райк" не стали для нее сюрпризом: в Ида-Вирумаа оказалась самая низкая явка, поскольку народ устал от затянувшегося дележа власти.