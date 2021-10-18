Прививка от коронавируса не помогла. Почему такое возможно?

Часто встречающиеся в соцсетях утверждения о том, что не защитившая от заражения прививка - это доказательство слабого действия вакцин, неверны. Верно лишь то, что ни одна из имеющихся у человечества вакцин против коронавируса не обеспечивает стопроцентную защиту.

Насколько эффективны вакцины?

Согласно подсчетам немецкого Института имени Роберта Коха (RKI), средняя эффективность вакцин, допущенных к применению в Германии, для людей в возрасте 18-59 лет достигла в прошедшие девять месяцев 83 процентов. Для людей в возрасте старше 60 лет - около 82 процентов. Защита от тяжелого течения болезни при применении вакцины составила для этих возрастных групп соответственно 95 % и 93 %.

При этом на полученную в результате вакцинации защиту от коронавируса влияет фактор времени. "Пока нет ни одного человека, кто был привит раньше, чем год назад. Поэтому мы не можем точно сказать, как долго действует вакцина", - поясняет Кристине Фальк (Christine Falk), президент Германского общества иммунологии в интервью DW. Но что известно сейчас наверняка: количество антител спустя 6-9 месяцев после прививки снижается. "Это бы меня не беспокоило, если бы у нас не было варианта дельта, который более заразный, чем все предыдущие мутации коронавируса", - говорит Фальк.

В каких случаях прививка может оказаться неэффективной?

"Если сформированная в результате прививки иммунная защита не может с помощью антител противостоять спайковым антигенам, вирус способен преодолеть эту защиту, закрепиться в клетке и вызвать инфекцию в области носоглотки, - говорит иммунолог из института трансплантоиммунологии при Высшей медицинской школе Ганновера. - Это и есть случай, когда прививка не сработала".

Согласно отчету RKI, только у 0,56 процента пациентов из 67 661 (число, зафиксированное в период с 1 февраля по 1 октября 2021 года), у которых прививки оказались неэффективными, наблюдалось тяжелое течение болезни. Число смертей среди пациентов, которым не помогла прививка от COVID-19, составляет 1,06 процента. Для сравнения: во время первой волны коронавируса в Германии, когда еще не было прививок, RKI оценивал уровень летальности - то есть число умерших от ковида - почти в 6,2 процента.

Кроме того, в докладе RKI говорится: "Среди 722 случаев смерти пациентов, которые несмотря на прививку от коронавируса заболели ковидом и умерли, 75 процентов были старше 80 лет. Это отражает риск высокой смертности от этого заболевания - независимо от эффективности вакцины среди указанной возрастной группы".

Число неэффективных прививок увеличилось?

Да. Согласно данным RKI, в конце сентября - начале октября нынешнего года среди людей в возрасте от 18 до 59 лет зарегистрировано 8224 случая, когда прививка не помогла. Этот показатель увеличился на 7,2 процента - если смотреть на весь период времени с начала кампании по вакцинации в Германии. Число привитых пациентов этой возрастной группы, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, составляет 2,2 процента с начала года.