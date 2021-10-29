В Таллинне ребенок перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину

В четверг, 28 октября в 16:21 произошло ДТП у дома на улице Саку, 3, когда восьмилетний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину BMW X6, получив удар. За рулем автомобиля был 41-летнй мужчина. Пострадавшего ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.