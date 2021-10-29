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  • В Таллинне ребенок перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину

В Таллинне ребенок перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину

Полицейская машина. ФОТО: Marko Saarm

В Таллинне в результате ДТП в четверг, 28 октября пострадал ребенок. 

В четверг, 28 октября в 16:21 произошло ДТП у дома на улице Саку, 3, когда восьмилетний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину BMW X6, получив удар. За рулем автомобиля был 41-летнй мужчина. Пострадавшего ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу. 

Детям нужно регулярно напоминать об основах правил дорожного движения, на одежде ребенка обязательно должны быть светоотражатели. 

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