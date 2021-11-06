Сегодня можно стирать белье: цена на электричество упала на 65%

В последний раз электричество было таким дешевым более месяца назад, 3 октября, когда цена составляла 19,1 евро.

К вечеру цена вырастет: с пяти часов цена за мегаватт-час поднимется до 75,09 евро, а с семи до девяти часов придется заплатить боле 87 евро за мегаватт-час.

В Финляндии электричество дешевле, средняя дневная цена за мегаватт-час составляет 13,85 евро. В Латвии и Литве электричество стоит столько же, сколько в Эстонии.