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Сегодня можно стирать белье: цена на электричество упала на 65%

Электричество. ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Сегодняшняя биржевая цена электроэнергии на бирже Nord Pool в эстонской ценовой зоне по сравнению с пятницей снизилась на 64,5 процента до 19,63 евро.

В последний раз электричество было таким дешевым более месяца назад, 3 октября, когда цена составляла 19,1 евро. 

К вечеру цена вырастет: с пяти часов цена за мегаватт-час поднимется до 75,09 евро, а с семи до девяти часов придется заплатить боле 87 евро за мегаватт-час.

В Финляндии электричество дешевле, средняя дневная цена за мегаватт-час составляет 13,85 евро. В Латвии и Литве электричество стоит столько же, сколько в Эстонии.

Биржевая цена на электроэнергию этой осенью установила несколько ценовых рекордов, достигнув 7 октября 178,4 евро. Предыдущий рекорд был зафиксирован 15 сентября, когда цена составляла 160,36 евро. Средняя цена в октябре составила 105,61 евро, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее, когда средняя биржевая цена за месяц составляла 37,62 евро.

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