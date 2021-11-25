СМИ: гражданин Польши задержан по подозрению в шпионаже в пользу России

Задержание было проведено 21 ноября в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере Польши. Как утверждает спецслужба, при обыске в доме подозреваемого были обнаружено большое количество вещей и документов, являющихся свидетельствами его деятельности. Сам подозреваемый не признал себя виновным. Ему избрана мера пресечения в виде трех месяцев ареста.