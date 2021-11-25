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  • Историческая победа: таллиннская «Флора» обыграла соперника в Лиге конференций УЕФА

Фото ⟩ Историческая победа: таллиннская «Флора» обыграла соперника в Лиге конференций УЕФА

Таллиннская "Флора" в четверг одержала историческую первую победу в рамках группового турнира Лиги конференций со счетом 1:0.

Поскольку в рамках Лиги конференций УЕФА впереди "Флору" ждали два поединка, где шансы на выход из группы были невысоки, на заключительный домашний матч Лиги конференций УЕФА против белградского "Партизана" команда вышла без своих лидеров, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В запасе остались опытные Константин Васильев, Хенрик Оямаа и Рауно Саппинен.

Но даже в таком составе "Флора" старалась играть активно и создавать моменты, особенно выделялись Сергей Зенев и Мартин Миллер.

И именно Миллер на 44-й минуте первого тайма откликнулся на точный пас Маркуса Поома и головой отправил мяч в ворота сербов — 1:0.

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