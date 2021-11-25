Фото ⟩ Историческая победа: таллиннская «Флора» обыграла соперника в Лиге конференций УЕФА

Поскольку в рамках Лиги конференций УЕФА впереди "Флору" ждали два поединка, где шансы на выход из группы были невысоки, на заключительный домашний матч Лиги конференций УЕФА против белградского "Партизана" команда вышла без своих лидеров, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".