В Нарве мужчина с ножом совершил серию ограблений магазинов

В течение ноября в Нарве было зарегистрировано четыре ограбления с применением ножа. Полиция выяснила, что во всех попытках ограбления есть основания подозревать одного и того же человека. Преступник входил в магазин, скрывая лицо, угрожал ножом, требовал у продавцов деньги и после этого скрывался.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Виталий Кондратьев сказал, что подобные случаи — скорее исключение и, безусловно, они влияют на чувство безопасности всего общества. «Полиция всегда серьезно и с дополнительными силами реагирует на такие вызовы, и на место происшествия немедленно направляется патруль - очень важно задержать преступника», - говорит Кондратьев.

В случае ограблений нарвских магазинов полиция прибывала на место в течение нескольких минут, но к тому времени преступник уже скрывался. «Мы выяснили обстоятельства на месте происшествия и начали искать человека, который соответствовал описанию. К раскрытию произошедшего и поиску человека были привлечены дополнительные силы и медиа», - уточнил Кондратьев.

Последнее ограбление магазина было совершено во вторник вечером на улице Кренгольми, где преступник также угрожал продавцу и забрал кассовый аппарат. Подозреваемый был задержан полицией в среду днем в Нарве. «Большое спасибо нашим полицейским и готовым прийти на помощь гражданам, благодаря которым удалось поймать преступника», - добавил Кондратьев.

Подозреваемый ранее наказывался в уголовном порядке.