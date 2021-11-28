Галерея ⟩ Прощание с легендой: перед закрытием в популярном пабе закатили шумную вечеринку

Если в начале вечера в 19 часов в баре было тихо, уже к 20 часам яблоку негде было упасть. В одном из уголков паба начали играть на аккордеоне, и люди спели вместе с музыкантом «Helmi». На последнюю вечеринку в Zavood приехали даже издалека, за знаменитой барной стойкой встречались бывшие однокурсницы и участники студенческих корпораций.