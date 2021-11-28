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  • Прощание с легендой: перед закрытием в популярном пабе закатили шумную вечеринку
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Галерея ⟩ Прощание с легендой: перед закрытием в популярном пабе закатили шумную вечеринку

В субботу вечером в пабе Zavood была устроена прощальная вечеринка, на которую пришли как почитатели постарше, так и нынешние студенты, пишет Tartu Postimees.

Если в начале вечера в 19 часов в баре было тихо, уже к 20 часам яблоку негде было упасть. В одном из уголков паба начали играть на аккордеоне, и люди спели вместе с музыкантом «Helmi». На последнюю вечеринку в Zavood приехали даже издалека, за знаменитой барной стойкой встречались бывшие однокурсницы и участники студенческих корпораций.

В пятницу владелец самого знакового в ночной жизни Тарту увеселительного заведения Zavood Марио Пиццоланте сообщил, что в субботу заведение закрывается окончательно. Расположенный на улице Лай в Тарту Zavood годами работал в помещениях корпорации Vironia. По словам Пиццоланте, Vironia больше не хочет продолжать сотрудничество с Zavood.

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