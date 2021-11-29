ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сборная Эстонии по баскетболу уступила Израилю

Встреча в воскресенье вечером прошла в таллиннском Saku Suurhall и завершилась со счетом 79:69 в пользу израильтян.

Одержавшая две победы в двух играх сборная Израиля единолично лидирует в группе D. У Эстонии и Германии по одной победе и одному поражению, а команда Польши проиграла обе своих стартовых встречи.