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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сборная Эстонии по баскетболу уступила Израилю

В рамках отборочного турнира чемпионата мира мужская сборная Эстонии по баскетболу потерпела поражение от национальной команды Израиля, пишет Postimees.

Встреча в воскресенье вечером прошла в таллиннском Saku Suurhall и завершилась со счетом 79:69 в пользу израильтян.

Одержавшая две победы в двух играх сборная Израиля единолично лидирует в группе D. У Эстонии и Германии по одной победе и одному поражению, а команда Польши проиграла обе своих стартовых встречи.

Отборочный цикл продолжится в феврале 2022 года. В своем следующем матче сборная Эстонии примет польских баскетболистов.

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