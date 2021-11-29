ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сборная Эстонии по баскетболу уступила Израилю
В рамках отборочного турнира чемпионата мира мужская сборная Эстонии по баскетболу потерпела поражение от национальной команды Израиля, пишет Postimees.
В рамках отборочного турнира чемпионата мира мужская сборная Эстонии по баскетболу потерпела поражение от национальной команды Израиля, пишет Postimees.
Встреча в воскресенье вечером прошла в таллиннском Saku Suurhall и завершилась со счетом 79:69 в пользу израильтян.
Одержавшая две победы в двух играх сборная Израиля единолично лидирует в группе D. У Эстонии и Германии по одной победе и одному поражению, а команда Польши проиграла обе своих стартовых встречи.
Отборочный цикл продолжится в феврале 2022 года. В своем следующем матче сборная Эстонии примет польских баскетболистов.