В будущем году вырастут зарплаты сотрудников столичных учреждений
Повышение заработной платы затронет всех сотрудников образовательных учреждений, молодежных работников, работников культуры, сотрудников Таллиннского зоопарка, водителей автобусов и специалистов в тех областях, где уровень заработной платы ниже, чем на рынке труда. В таллиннском бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение фонда оплаты труда всех городских департаментов и подведомственных учреждений на общую сумму 10,3 миллиона евро.