Цены на электроэнергию продолжают падать
Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на воскресенье по сравнению с сегодняшним днем упали на 10,5 процента до 177,84 евро за мегаватт-час.
Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на воскресенье по сравнению с сегодняшним днем упали на 10,5 процента до 177,84 евро за мегаватт-час.
По цене менее 200 евро за мегаватт-час электричество будет завтра доступно с полуночи до полудня. Однако с 12 часов дня электроэнергия будет стабильно стоить более 200 евро в любой время. Дороже всего электроэнергия будет с 19:00 до 20:00, когда она будет стоить 287,56 евро.
Этой осенью и зимой биржевая цена на электроэнергию поставила несколько рекордов. Среднесуточная рекордная цена на электроэнергию была установлена 7 декабря, когда она достигла 469,03 евро за мегаватт-час.
Средняя цена за ноябрь составила 116,78 евро, что в 2,8 раза выше, чем год назад, когда средняя месячная цена составила 40,99 евро.
До начала периода резкого роста цен на электричество в этом году самый высокий показатель в эстонской ценовой зоне биржи был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составила 124,77 евро за мегаватт-час. По сравнению с этим показателем рекорд от 7 декабря на 275,9 процента больше.