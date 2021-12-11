Цены на электроэнергию продолжают падать

По цене менее 200 евро за мегаватт-час электричество будет завтра доступно с полуночи до полудня. Однако с 12 часов дня электроэнергия будет стабильно стоить более 200 евро в любой время. Дороже всего электроэнергия будет с 19:00 до 20:00, когда она будет стоить 287,56 евро.

Этой осенью и зимой биржевая цена на электроэнергию поставила несколько рекордов. Среднесуточная рекордная цена на электроэнергию была установлена 7 декабря, когда она достигла 469,03 евро за мегаватт-час.

Средняя цена за ноябрь составила 116,78 евро, что в 2,8 раза выше, чем год назад, когда средняя месячная цена составила 40,99 евро.