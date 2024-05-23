В начале мая пошли разговоры о том, что в Нарве должен открыться Торговый дом Таджикистана. Но к концу месяца новостей нет, по словам мэра Нарвы, открытие такого дома - не самый простой процесс.
Ранее обещали 9 мая: открытие торгового дома Таджикистана в Нарве откладывается
Изначально идея открыть в Нарве представительство Таджикистана принадлежала местному бизнесмену Андрею Фещенко, который сам имеет связи с Таджикистаном.
По мнению Фещенко, экспортный потенциал Таджикистана достаточно высок, а открытие Торгового дома в Нарве обеспечит дополнительные рабочие места. Но, несмотря на активные разговоры и примерную дату, которую в разговоре с Rus.Postimees обозначил Андрей Фещенко, 9 мая - дом пока так и не был открыт.
Мэр Нарвы Яан Тоотс заявил Rus.Postimees, что открытие этого учреждения - непростая задача, которая требует времени и сил. «Открытие такого представительства - желание представителей Таджикистана, и сейчас идут переговоры. Это занимает время, и конкретной даты пока нет», - сказал Тоотс.
Мэр добавил, что сам он активно занимается этим вопросом, так как заинтересован в открытии дома и в том, чтобы привозить товар из Таджикистана в Нарву, в том числе - хлопковые нити. «Не знаю, откуда взялась дата 9 мая, я про нее не говорил. Я изначально сомневался в том, что можно это сделать так быстро», - добавил Тоотс.
Напомним, что в начале мая Яан Тоотс ездил с рабочим визитом в Таджикистан, целью визита значилось развитие экономических отношений между Нарвой и Таджикистаном. Во время визита Тоотс встречался с заместителем министра экономики и торговли, с вице-мэром Душанбе, с заместителем министра промышленности и новых технологий Таджикистана.
По возвращению мэр заявил, что у него в планах - импорт хлопковых нитей и производства хлопка на Йоальской фабрике в Нарве. Однако и тут о конкретных сроках информации пока нет.
Андрей Фещенко вместе с мэром в Таджикистан не ездил, о чем Тоотс несколько раз повторил журналистам на пресс-конференции по возвращению. Ранее Rus.Postimees писал, что нарвский предприниматель Фещенко, который в довоенные времена занимался перевалкой грузов из России, был дважды судим - в 2016 году был признан виновным в применении силы против представителя власти, находящегося при исполнении, а в 2019 - был осужден за вымогательство.
Таджикистан является дружественной России страной, но не входит с ней в экономическое содружество. Однако доказано, что связи со странами Центральной Азии позволяют России обходить санкции. МИД Эстонии заявил, что общение с этими странами продолжается, и это - нормально, но нужно учитывать все возможные риски.