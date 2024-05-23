Ранее обещали 9 мая: открытие торгового дома Таджикистана в Нарве откладывается

Изначально идея открыть в Нарве представительство Таджикистана принадлежала местному бизнесмену Андрею Фещенко, который сам имеет связи с Таджикистаном.

По мнению Фещенко, экспортный потенциал Таджикистана достаточно высок, а открытие Торгового дома в Нарве обеспечит дополнительные рабочие места. Но, несмотря на активные разговоры и примерную дату, которую в разговоре с Rus.Postimees обозначил Андрей Фещенко, 9 мая - дом пока так и не был открыт.

Мэр Нарвы Яан Тоотс заявил Rus.Postimees, что открытие этого учреждения - непростая задача, которая требует времени и сил. «Открытие такого представительства - желание представителей Таджикистана, и сейчас идут переговоры. Это занимает время, и конкретной даты пока нет», - сказал Тоотс.

Мэр добавил, что сам он активно занимается этим вопросом, так как заинтересован в открытии дома и в том, чтобы привозить товар из Таджикистана в Нарву, в том числе - хлопковые нити. «Не знаю, откуда взялась дата 9 мая, я про нее не говорил. Я изначально сомневался в том, что можно это сделать так быстро», - добавил Тоотс.

Напомним, что в начале мая Яан Тоотс ездил с рабочим визитом в Таджикистан, целью визита значилось развитие экономических отношений между Нарвой и Таджикистаном. Во время визита Тоотс встречался с заместителем министра экономики и торговли, с вице-мэром Душанбе, с заместителем министра промышленности и новых технологий Таджикистана.