Карис: в основе сотрудничества между НАТО и Россией должен быть конструктивный диалог

"В основе сотрудничества между НАТО и Россией должен быть конструктивный диалог, который НАТО всегда готово вести", - сказал он на предрождественском приеме дипломатического корпуса, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

При этом Карис подчеркнул, что ни одна из сторон, не являющихся членом альянса, не имеет права решать вопросы, связанные с расширением НАТО, оборонительной позицией НАТО и деятельностью на территории Североатлантического союза, отметив, что союзники разговаривали с Россией единогласно.

Он назвал уникальным вклад НАТО в европейскую стабильность и безопасность.

"Политика открытых дверей НАТО - это история успеха, и союзники привержены ей, что было подтверждено на последнем саммите в Брюсселе прошлым летом. Главная цель НАТО - обеспечить защиту своих союзников. НАТО не считает ни одну страну своим врагом. НАТО реагирует на враждебные действия, а не наоборот", - сказал глава государства.

Он отметил, что раздел на сферы влияния ушел в прошлое и что каждая страна имеет неоспоримое право делать свой собственный выбор внешней политики и политики безопасности, в то время как никто другой не имеет в этом права голоса.

Силой Европейского союза и НАТО является единство в разрешении кризисов, примером чему и положительным уроком Карис назвал ответ ЕС на гибридную атаку, организованную режимом Лукашенко.

По словам Кариса, Эстония с большой озабоченностью наблюдает за военными действиями, угрожающими Украине.

"Дальнейшее обострение ситуации может поставить под угрозу безопасность всей Европы. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы снизить такие риски и внести вклад в диалог и дипломатию. Мы полностью поддерживаем Украину всеми возможными способами", - подчеркнул президент.