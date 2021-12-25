Фото ⟩ Поздравляем! Ксения Балта и Андрей Назаров станут родителями
Эстонская легкоатлетка Ксения Балта и тренер Андрей Назаров ожидают в следующем году пополнения: в их семье родится первенец.
Эстонская легкоатлетка Ксения Балта и тренер Андрей Назаров ожидают в следующем году пополнения: в их семье родится первенец.
О романе Балты и Назарова газеты писали еще в 2006 году. В 2018 году они заключили брак.
Для Ксении Балты это первый ребенок. У Назарова есть сын Дейвидас от литовской многоборки Ремигии Назаровиене.
Балта является чемпионкой Европы в помещении 2009 года, была участницей летних Олимпийских игр 2008 и 2016 года. Она 11-кратная чемпионка Эстонии (2006-2008, 2010, 2013, 2015, 2016). 5-кратная чемпионка Эстонии в помещении (2008, 2010, 2016, 2017).