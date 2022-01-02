Животным этого года в Эстонии выбран медведь

В то же время многочисленность популяции означает, что учащаются и случаи контакта человека и медведей. Вот почему необходимо осознавать важность присутствия крупных хищников в природе и понимать их образ жизни. Бурый медведь, или Ursus arctos, - предпочитающий уединение хищник, ведущий скорее ночной образ жизни, поэтому в дикой природе встречи с ним не так уж часты. Однако следы пребывания медведей на лесных дорогах и, к сожалению, иногда разграбленные ульи, встречаются достаточно часто.

«Необходимо учитывать неизбежность сосуществования с крупными хищниками, чтобы избегать чрезмерных конфликтов. Для этого нам нужно лучше понять жизнь медведей в Эстонии и поделиться этими знаниями с общественностью», - отметил председатель Эстонского общества териологии Оливер Калда.

В год медведя натуралисты постараются дать широкой общественности представление о жизни эстонских медведей, о том, сколько их в лесах и почему их количество растет. Также полезно знать, стоит ли бояться медведя в лесу и как вести себя при встрече с медведем.

Год медведя откроется в Таллиннском зоопарке в Международный день медведя 23 марта, когда медведи, вероятно, уже проснутся от спячки.