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Животным этого года в Эстонии выбран медведь

Медведь стал животным 2022 года. ФОТО: Ingmar Muusikus / Looduskalender

Животным 2022 года в Эстонии выбран бурый медведь, популяции которого в нашей стране растет в течение последних 15 лет и ее состояние можно считать очень хорошим.

В то же время многочисленность популяции означает, что учащаются и случаи контакта человека и медведей. Вот почему необходимо осознавать важность присутствия крупных хищников в природе и понимать их образ жизни. Бурый медведь, или Ursus arctos, - предпочитающий уединение хищник, ведущий скорее ночной образ жизни, поэтому в дикой природе встречи с ним не так уж часты. Однако следы пребывания медведей на лесных дорогах и, к сожалению, иногда разграбленные ульи, встречаются достаточно часто.

«Необходимо учитывать неизбежность сосуществования с крупными хищниками, чтобы избегать чрезмерных конфликтов. Для этого нам нужно лучше понять жизнь медведей в Эстонии и поделиться этими знаниями с общественностью», - отметил председатель Эстонского общества териологии Оливер Калда.

В год медведя натуралисты постараются дать широкой общественности представление о жизни эстонских медведей, о том, сколько их в лесах и почему их количество растет. Также полезно знать, стоит ли бояться медведя в лесу и как вести себя при встрече с медведем.

Год медведя откроется в Таллиннском зоопарке в Международный день медведя 23 марта, когда медведи, вероятно, уже проснутся от спячки.

Млекопитающее года выбирают с 2013 года по инициативе MTÜ Aasta Looma и в сотрудничестве с Эстонским обществом териологии, Эстонским обществом охраны природы, Эстонским союзом охотников, Таллиннским зоопарком, Центром частных лесов и Эстонский музеем природы.

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