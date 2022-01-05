Умер бывший депутат Рийгикогу Андрес Таймла

Андрес Таймла начал свою карьеру в Ярвамаа в 1969 году учителем в Пайдеской 1-ой средней школе. С 1975 по 1981 год он работал директором Пайдеской детско-юношеской спортивной школы, затем шесть лет - председателем Пайдеского районного спортивного комитета.

В 1987–1993 годах Таймла был руководителем районного отдела образования Пайде, а в 1993–1995 годах он был заместителем уездного старейшины уездной управы Ярва.

Затем до 2007 года Андрес Таймла был членом Рийгикогу. До выхода на пенсию десять лет он проработал директором региональных аэропортов AS Tallinna Lennujaam.

Андрес Таймла долгое время возглавлял городской совет Пайде. В 2016 году он получил награду за заслуги перед городом Пайде - гербовый знак.