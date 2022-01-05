Три грузовика Сил обороны попали в ДТП
Три грузовика Сил обороны в среду, 5 января, во второй половине дня в Ярвамаа не удержались на скользкой дороге и съехали в кювет.
Три грузовика Сил обороны в среду, 5 января, во второй половине дня в Ярвамаа не удержались на скользкой дороге и съехали в кювет.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что ДТП произошло в 16.24 на втором километре шоссе Йоотме-Коэру.
Движение транспорта на этом участке шоссе временно перекрыто.
Как предполагается, восстановить движение по шоссе удастся в ближайшие три-четыре часа.