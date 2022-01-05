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Три грузовика Сил обороны попали в ДТП

Фото иллюстративное. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Три грузовика Сил обороны в среду, 5 января, во второй половине дня в Ярвамаа не удержались на скользкой дороге и съехали в кювет.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что ДТП произошло в 16.24 на втором километре шоссе Йоотме-Коэру.

Движение транспорта на этом участке шоссе временно перекрыто.

Как предполагается, восстановить движение по шоссе удастся в ближайшие три-четыре часа.

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