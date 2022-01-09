На месте трагедии в Бразилии ведутся спасательные работы. ФОТО: FIRE BRIGADE OF MINAS GERAIS

По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения части скалы рядом с прогулочными лодками под водопадом на озере Фурнаш на юго-востоке Бразилии, сообщает Би-би-си.

Еще трое человек пропали без вести, 32 получили ранения. У девятерых ранения серьезные, они находятся в больнице.

Туристы осматривали водопад на озере. Каменная глыба внезапно оторвалась от стены каньона и обрушилась на несколько прогулочных лодок, подняв большую волну над озером.

Этот момент попал на видео, которое широко разошлось в СМИ и соцсетях.

Одна из моторных лодок, по всей видимости, затонула, другим удалось спастись.

Как сообщили журналистам в полиции, еще три лодки пострадали от падающих камней. Обрушение произошло в 11:00 по местному времени.

В течение двух недель до этого в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии шли проливные дожди, пишет Рейтер. Это способствовало обрушению скалы, сообщили журналистам спасатели.

Озеро Фурнаш появилось в 1958 году во время строительства гидроэлектростанции и считается популярной туристической достопримечательностью. Озеро находится примерно в 420 км к северу от Сан-Паулу.

О том, как долго продлятся поиски пропавших, пока не сообщается. Вечером работу водолазов пришлось отложить до следующего дня.