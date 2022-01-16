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  • На Ярвевана-теэ водитель не справился с управлением, машина врезалась в столб

ВИДЕО ⟩ На Ярвевана-теэ водитель не справился с управлением, машина врезалась в столб

Читатель Rus.Postimees Александр прислал в редакцию видео аварии, произошедшей, по его словам, сегодня на Ярвевана-теэ в Таллинне.

На видео с автомобильного регистратора видно, как автомобиль Opel заносит на дороге, недалеко от строительного магазина Depo.

Машину разворачивает, она выезжает на разделительную полосу и врезается в столб уличного освещения.

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