Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать войска на Украине

"НАТО не будет размещать боевые подразделения на Украине", - сказал он.

В последнее время страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует подобного вторжения.