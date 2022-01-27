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  • Эстония
  • Картина дня: компенсации роста цен на центральное отопление, реформисты медлят со снятием ограничений и способы экономии

Картина дня: компенсации роста цен на центральное отопление, реформисты медлят со снятием ограничений и способы экономии

Отопление. Иллюстративное фото. ФОТО: Liis Treimann

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 января.

Пресс-конференция 〉 Правительство: мы ищем возможность компенсации роста цен на центральное отопление

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр образования и наук Лийна Керсна и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Читать далее…

Реформисты тормозят смягчение коронавирусных ограничений

Почти все политические силы считают, что общество должно иметь возможность вздохнуть свободнее, когда избавиться от ограничений и сделать ли это по разом или по частям, выяснится вероятнее всего на следующей неделе. Читать далее...

Народная смекалка: жители Эстонии экономят электричество самыми необычными способами

Äripäev пишет о находчивых жителях Эстонии, которые пользуются необычными способами экономии энергии: кто-то ведет хозяйство при свете фонаря, а кто-то вложил сотни тысяч евро в автономную систему энергообеспечения. Читать далее...

Личный врач… в кармане

Эстонский стартап в сфере медицины предлагает пользователям решить проблемы со здоровьем не выходя из дома. Читать далее…

Таллинн строится: в Пыхья-Таллинне началась реконструкция исторического здания длиной 172 метра

Закладка краеугольного камня – знаковое событие для любого строящегося объекта. В Пыхья-Таллинне размах строительства сейчас невиданный. Вот и огромная территория бывшего завода, славного своими электроизделиями от моторов до вафельниц, активно застраивается. Читать далее…

Выпущены золотые монеты с изображением Арнольда Рюйтеля

В честь бывшего президента Эстонской Республики, отмечающего в нынешнем году 10 мая свой 94-й день рождения, входящее в Британское содружество наций островное государство Ниуэ выпустило золотые монеты. Читать далее…

Шок от роста цен на продукты еще впереди

Надежда на то, что весной, когда цены на отопление не будут уже такими жуткими, жить станет полегче, может оказаться обманчивой, поскольку только тогда начнется настоящий рост цен на продукты питания. Читать далее...

Самый большой улов телефонных мошенников — 400 000 евро

Почему преступления такого сорта по-прежнему распространены и наши люди, несмотря на предупреждения и увещевания, до сих пор предоставляют преступникам доступ к своим счетам? Об этом Postimees поговорил с руководителем службы кибер- и экономических преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Ханнесом Кельтом. Читать далее…

WSJ: Последние дни Владимира Путина?

Точку зрения Владимира Путина трудно рационализировать. Но, возможно, ему мерещится сценарий, при котором Украину принимают в НАТО, после чего она с разрешения союзников изгонит российские войска из своих восточных областей, пишет колумнист Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший. Читать далее…

Ковидная волна захлестнула таллиннские школы

Руководители столичных школ оказались в беде из-за все увеличивающегося числа заразившихся учителей, однако городские власти решили, что централизовано школы на дистанционное обучение отправлять все же станут. Читать далее…

Цены на топливо в Эстонии вновь обновили рекорд

Цены на бензин и дизельное топливо в Эстонии достигли в четверг новой рекордной отметки. Читать далее…

Выплату компенсаций на электричество домохозяйствам могут продлить до мая

Ко вторнику более 36 000 эстонских семей подали в местные самоуправления ходатайство о частичной оплате счетов за электричество, газ и центральное теплоснабжение. Независимо от новых мер, утвержденных правительством, возмещение счетов будет продолжаться на тех же основаниях до марта месяца, и при необходимости меры поддержки могут быть продлены до конца мая. Читать далее…

Коронавирус подтвержден у 6238 жителей Эстонии, среди скончавшихся — 34-летний мужчина

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 016 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6238. Скончались пять человек с коронавирусом. Читать далее…

Украина и Нидерланды против России. Три страны впервые встретились в суде по делу MH17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать дело «Украина и Нидерланды против России». Главный вопрос, на который должен ответить суд: несет ли Россия прямую ответственность за гибель людей в результате крушения «Боинга» MH17, а также за другие нарушения прав человека на востоке Украины в 2014 году. Читать далее...

В украинском Днепре солдат-срочник застрелил пять человек

В украинском Днепре (бывшем Днепропетровске) солдат срочной службы застрелил из автомата Калашникова пять человек и ранил еще пять. Трагедия произошла в ночь на четверг, 27 января. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Полицейские Эстонии и Латвии схватили автомобильного вора

В середине января в Таллинне в Хааберсти был украден автомобиль BMW стоимостью 50 000 евро. Полиция установила, что вор успел покинуть Эстонию, и информация была передана латвийским коллегам, которые задержали подозреваемого в краже. Читать далее...

Рийгикогу прервал второе чтение законопроекта, запрещающего арестовывать для покрытия долгов компенсацию на энергию

На сегодняшнем заседании парламент обсуждал законопроект поправок к Закону о государственном пенсионном страховании и других законов и решил по предложению социальной комиссии прервать второе чтение, чтобы фракции могли представить свои предложения о поправках. Читать далее...

Департамент здоровья изменил процедуру выявления близких контактов

В связи с быстрым распространением варианта коронавируса «омикрон» Департамент здоровья изменил стратегию проведения эпидемиологического исследования и будет концентрироваться в первую очередь на людях с дельта-штаммом вируса. С остальными инфицированными будут связываться выборочно. Остальные инфицированные люди, с которыми Департамент здоровья не связался по телефону, получат инструкции по поведению в текстовом сообщении и по электронной почте. Читать далее...

Русскоязычный телеканал 3+ прекращает вещание

С 1 марта сетка вещания телекомпании TV3 пополнится новым каналом TV3 Life, ориентированным в первую очередь на женщин. При этом из эфира исчезнет русскоязычный телеканал 3+. Читать далее...

В День памяти жертв Холокоста антиваксеры вышли на протест, нацепив желтые звезды

В Международный день памяти жертв Холокоста, 27 января, противники вакцинационной политики эстонского кабинета министров провели перед правительственной резиденцией на Тоомпеа очередную акцию протеста. Читать далее...

Ректоры вузов поставили министра образования в сложное положение

Ректоры университетов и прикладных вузов заявили, что не будут подписывать административные договоры с министерством. Государство хочет, чтобы они выполняли дополнительные задачи, но для них под вопросом выполнение и уже имеющаяся работа, поскольку финансирования недостаточно. Читать далее...

ФОТО 〉 Грузовик с газом вылетел в кювет: движение перекрыто, спасатели обозначили зону опасности

В связи с ДТП на отрезке шоссе Рига-Псков в Вырумаа закрыты оба направления движения. Полиция организовала объезд, спасатели обозначили зону опасности. Читать далее...

Строительство нового здания для Нарвской больницы может начаться через два-три года

В Нарвской больнице готовится новый план развития. Он еще должен будет отправиться на утверждение министра социальных дел, но уже ясно, что самой значительным изменением станет строительство и оборудование нового здания больницы, а также смена функций нынешних зданий. Читать далее...

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