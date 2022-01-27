Картина дня: компенсации роста цен на центральное отопление, реформисты медлят со снятием ограничений и способы экономии

Выплату компенсаций на электричество домохозяйствам могут продлить до мая

Ко вторнику более 36 000 эстонских семей подали в местные самоуправления ходатайство о частичной оплате счетов за электричество, газ и центральное теплоснабжение. Независимо от новых мер, утвержденных правительством, возмещение счетов будет продолжаться на тех же основаниях до марта месяца, и при необходимости меры поддержки могут быть продлены до конца мая. Читать далее…

Коронавирус подтвержден у 6238 жителей Эстонии, среди скончавшихся — 34-летний мужчина

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 016 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6238. Скончались пять человек с коронавирусом. Читать далее…

Украина и Нидерланды против России. Три страны впервые встретились в суде по делу MH17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать дело «Украина и Нидерланды против России». Главный вопрос, на который должен ответить суд: несет ли Россия прямую ответственность за гибель людей в результате крушения «Боинга» MH17, а также за другие нарушения прав человека на востоке Украины в 2014 году. Читать далее...

В украинском Днепре солдат-срочник застрелил пять человек

В украинском Днепре (бывшем Днепропетровске) солдат срочной службы застрелил из автомата Калашникова пять человек и ранил еще пять. Трагедия произошла в ночь на четверг, 27 января. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Полицейские Эстонии и Латвии схватили автомобильного вора

В середине января в Таллинне в Хааберсти был украден автомобиль BMW стоимостью 50 000 евро. Полиция установила, что вор успел покинуть Эстонию, и информация была передана латвийским коллегам, которые задержали подозреваемого в краже. Читать далее...

Рийгикогу прервал второе чтение законопроекта, запрещающего арестовывать для покрытия долгов компенсацию на энергию

На сегодняшнем заседании парламент обсуждал законопроект поправок к Закону о государственном пенсионном страховании и других законов и решил по предложению социальной комиссии прервать второе чтение, чтобы фракции могли представить свои предложения о поправках. Читать далее...

Департамент здоровья изменил процедуру выявления близких контактов

В связи с быстрым распространением варианта коронавируса «омикрон» Департамент здоровья изменил стратегию проведения эпидемиологического исследования и будет концентрироваться в первую очередь на людях с дельта-штаммом вируса. С остальными инфицированными будут связываться выборочно. Остальные инфицированные люди, с которыми Департамент здоровья не связался по телефону, получат инструкции по поведению в текстовом сообщении и по электронной почте. Читать далее...

Русскоязычный телеканал 3+ прекращает вещание

С 1 марта сетка вещания телекомпании TV3 пополнится новым каналом TV3 Life, ориентированным в первую очередь на женщин. При этом из эфира исчезнет русскоязычный телеканал 3+. Читать далее...

В День памяти жертв Холокоста антиваксеры вышли на протест, нацепив желтые звезды

В Международный день памяти жертв Холокоста, 27 января, противники вакцинационной политики эстонского кабинета министров провели перед правительственной резиденцией на Тоомпеа очередную акцию протеста. Читать далее...

Ректоры вузов поставили министра образования в сложное положение

Ректоры университетов и прикладных вузов заявили, что не будут подписывать административные договоры с министерством. Государство хочет, чтобы они выполняли дополнительные задачи, но для них под вопросом выполнение и уже имеющаяся работа, поскольку финансирования недостаточно. Читать далее...

ФОТО 〉 Грузовик с газом вылетел в кювет: движение перекрыто, спасатели обозначили зону опасности

В связи с ДТП на отрезке шоссе Рига-Псков в Вырумаа закрыты оба направления движения. Полиция организовала объезд, спасатели обозначили зону опасности. Читать далее...

Строительство нового здания для Нарвской больницы может начаться через два-три года