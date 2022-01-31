Картина дня: снежные завалы, изменения в справках вакцинации и потери сборной Эстонии из-за COVID-19
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 января.
С завтрашнего дня, 1 февраля, по всем Евросоюзу срок действия справки о первичном курсе вакцинации от ковида сократится с одного года до девяти месяцев. Это означает, что справки почти 15 000 человек в одночасье утратят свою действительность. Кроме того, изменятся обозначение получения бустерной дозы и информация о несовершеннолетних в приложениях для проверки. Читать далее...
Прошло десять дней с решения правительства о мерах по смягчению роста цен на электричество для потребителей. Опубликованы таблицы и графики, местные самоуправления начали прием заявлений от лиц, кому компенсация положена, но вопросы не прекращаются. Читать далее…
Мы должны четко дать понять, что неприемлемо ставить под сомнение суверенитет молодых стран, говорить, даже в шутку, о восстановлении России до ее границ во времена Российской империи или предлагать НАТО сократить свои границы до состояния 1997 года, сказала депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски, выступая с речью от группы ALDE на пленарном заседании ПАСЕ 27 января. Читать далее…
Воскресным утром многие жители Эстонии схватились за лопаты и принялись устранять последствия снежной бури, которая сильнее всего ударила по северной и восточной частям страны: чистить окрестности дома или откапывать автомобили. Дети были в восторге, так как снег хорошо лепился. Работу родителей он из-за своей тяжести наоборот делал особенно сложной. Читать далее…
Коалиции разваливаются изнутри, сказал какое-то время назад генеральный секретарь партии «Отечество» Прийт Сибуль. Это хрестоматийное правило политики: правительства не свергают, они распадаются сами. Судьбу нынешнего правительства решают Партия реформ и Центристская партия — Кая Каллас и Юри Ратас. Читать далее…
Эстонская биатлонистка Сусан Кюльм сдала две положительные пробы на коронавирус – сегодня ее доставят в карантинный отель. Для того, чтобы участвовать в Олимпийских играх необходимо, чтобы все последующие тесты показали негативный результат. Читать далее…
Заразишаяся коронавирусом биатлонистка Сусан Кюльм очень расстроена тем, что ее дебют на Олимпиаде испорчен. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9756 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 4964. Скончался один человек с коронавирусом. Читать далее...
Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза обсудила две инициативы проекта климатического пакета ЕС Fit for 55 и подтвердила позиции Эстонии. Таким образом Рийгикогу сформировал позиции в отношении всех 13 инициатив, представленных летом прошлого года Европейской комиссией. Читать далее…
Высокая цена на зерно поставила эстонских свиноводов в ситуацию, когда планируется либо прекратить разведение свиней, либо значительно его сократить. Хутор Хаамери в Пыльвамаа, насчитывавший 5000 голов, в настоящее время продает последних свиней в Польшу и с весны прекращает их разведение. Читать далее…
Режиссер Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни от осложнений коронавируса. Читать далее…