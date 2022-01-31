Картина дня: снежные завалы, изменения в справках вакцинации и потери сборной Эстонии из-за COVID-19

Шесть важнейших фактов: смотрите, что изменится с завтрашнего дня для обладателей справки о вакцинации

С завтрашнего дня, 1 февраля, по всем Евросоюзу срок действия справки о первичном курсе вакцинации от ковида сократится с одного года до девяти месяцев. Это означает, что справки почти 15 000 человек в одночасье утратят свою действительность. Кроме того, изменятся обозначение получения бустерной дозы и информация о несовершеннолетних в приложениях для проверки. Читать далее...

Еще раз о ценах на свет, компенсациях, предельных тарифах и квартирных товариществах

Прошло десять дней с решения правительства о мерах по смягчению роста цен на электричество для потребителей. Опубликованы таблицы и графики, местные самоуправления начали прием заявлений от лиц, кому компенсация положена, но вопросы не прекращаются. Читать далее…

Юферева-Скуратовски: нельзя без Европы обсуждать вопросы европейской безопасности!

Мы должны четко дать понять, что неприемлемо ставить под сомнение суверенитет молодых стран, говорить, даже в шутку, о восстановлении России до ее границ во времена Российской империи или предлагать НАТО сократить свои границы до состояния 1997 года, сказала депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски, выступая с речью от группы ALDE на пленарном заседании ПАСЕ 27 января. Читать далее…

Репортаж с лопатой в руках 〉 Устранение последствий снежной бури — это как бесплатный MyFitness

Воскресным утром многие жители Эстонии схватились за лопаты и принялись устранять последствия снежной бури, которая сильнее всего ударила по северной и восточной частям страны: чистить окрестности дома или откапывать автомобили. Дети были в восторге, так как снег хорошо лепился. Работу родителей он из-за своей тяжести наоборот делал особенно сложной. Читать далее…

Анализ 〉 Почему Кая Каллас не может расстаться с Центристской партией

Коалиции разваливаются изнутри, сказал какое-то время назад генеральный секретарь партии «Отечество» Прийт Сибуль. Это хрестоматийное правило политики: правительства не свергают, они распадаются сами. Судьбу нынешнего правительства решают Партия реформ и Центристская партия — Кая Каллас и Юри Ратас. Читать далее…

В эстонской олимпийской сборной зафиксирован второй случай коронавируса

Эстонская биатлонистка Сусан Кюльм сдала две положительные пробы на коронавирус – сегодня ее доставят в карантинный отель. Для того, чтобы участвовать в Олимпийских играх необходимо, чтобы все последующие тесты показали негативный результат. Читать далее…

Зараженная коронавирусом Кюльм: шок настолько сильный, я до сих пор не могу в это поверить

Заразишаяся коронавирусом биатлонистка Сусан Кюльм очень расстроена тем, что ее дебют на Олимпиаде испорчен. Читать далее…

В Эстонии выявлено 4964 зараженных, в больницах почти 350 человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9756 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 4964. Скончался один человек с коронавирусом. Читать далее...

Эстония стала на шаг ближе к зеленому повороту

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза обсудила две инициативы проекта климатического пакета ЕС Fit for 55 и подтвердила позиции Эстонии. Таким образом Рийгикогу сформировал позиции в отношении всех 13 инициатив, представленных летом прошлого года Европейской комиссией. Читать далее…

Свиноводство Эстонии переживает серьезный кризис

Высокая цена на зерно поставила эстонских свиноводов в ситуацию, когда планируется либо прекратить разведение свиней, либо значительно его сократить. Хутор Хаамери в Пыльвамаа, насчитывавший 5000 голов, в настоящее время продает последних свиней в Польшу и с весны прекращает их разведение. Читать далее…

Умер известный сценарист и режиссер Виктор Мережко