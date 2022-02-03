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  • Российским фигуристам на Олимпиаде запретили общаться с журналистами

Российским фигуристам на Олимпиаде запретили общаться с журналистами

Камила Валиева. ФОТО: Heikki Saukkomaa

Российские фигуристы не будут общаться с журналистами до окончания соревнований на Олимпийских играх-2022, сообщает Sport24.

«Мне сказали, что сегодня общаться не надо», — заявил Андрей Мозалев. На вопрос: «Кто запретил?», он ответил: «Руководитель».

Чемпион Европы Марк Кондратюк подчеркнул, что общаться со СМИ фигуристы будут после соревнований. О причине запрета он обещал рассказать после окончания турнира.

Ранее от общения с прессой отказались российские фигуристки-одиночницы Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова. Они отметили, что будут в Пекине еще 20 дней и успеют дать журналистам интервью.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Командный турнир фигуристов на Играх состоится с 4 по 7 февраля. Позже фигуристы будут соревноваться в личном первенстве.

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