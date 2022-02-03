Картина дня: митинг антиваксеров, график смягчения ограничений и частная медицинская страховка

ГАЛЕРЕЯ 〉 Демонстрация на Тоомпеа: обстановка накалилась, полицейских забросали снежками

Сегодня на Тоомпеа прошла демонстрация, на которую собрались люди со всей Эстонии, чтобы выразить протест против коронаограничений. Под занавес мероприятия люди вели себя уже отнюдь не мирно. Читать далее…

«Мы не сдадимся! Мы не боимся!»: как в Таллинне прошел митинг антиваксеров

В четверг утром, 3 февраля, на Тоомпеа прошел митинг против коронаограничений. Читать далее…

От чего будет зависеть единство ЕС и НАТО?

В последнюю неделю премьер-министр Эстонии Кая Каллас вновь пользовалась очень большой популярностью у влиятельных зарубежных СМИ (например, у изданий «Вашингтон пост», «Бильд», «Financial Times», «Politico»), желавших получить у нее комментарии в связи с ситуацией, возникшей вокруг предъявленных Россией США и Североатлантическому альянсу требований по гарантиям безопасности. Читать далее…

Лечить нельзя ждать: частная страховка могла бы решить проблемы, но…

Ситуация с доступностью медицинской помощи и до пандемии оставляла желать лучшего. Очереди к врачам-специалистам могли растягиваться на несколько месяцев. Читать далее…

Юри Ратас: правительство намерено отменить паспорта вакцинации с 21 февраля

Лидер центристов Юри Ратас сообщил, что партнеры по коалиции приняли предложение Центристской партии упразднить сертификаты о вакцинации внутри страны и постепенно начать смягчать ограничения. Читать далее…

Праздник на улице дорожных хулиганов 〉 Система штрафных пунктов тормозит в коридорах политики

Вечная проблема культуры дорожного движения – что делать с серийными правонарушителями – обрела решение в видении Министерства экономики и коммуникаций (MEAC) как системы штрафных пунктов. Но пока она не получила одобрения от Партии реформ. Читать далее…

За сутки скончались восемь человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 217 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6851. Скончались восемь человек с коронавирусом. Читать далее…

Многие тканевые маски абсолютно бесполезны

В 2021 году Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) протестировал 24 различные маски для лица из ткани, продававшихся в магазинах, из которых десять оказались малоэффективными, и только шесть имели эффективность фильтрации более 90%. Читать далее…

Латвия согласна запустить поезд Тарту-Рига. Эстонское министерство против

Вопрос открытия железнодорожной линии Тарту-Рига периодически всплывает на поверхность, как пельмень в кипящей воде. Эта тема снова обсуждается в межправительственной комиссии Эстонии и Латвии. Латвийский железнодорожный перевозчик Pasažieru vilciens готов вывести свои дизельные локомотивы и вагоны на линию между двумя городами, но пока не достигнуто соглашение о том, в какой степени стороны будут платить за запуск линии. Читать далее…

Литовско-китайский кризис может ударить по потоку товаров в Эстонию

Цены на транспорт выросли настолько, что некоторым предприятиям приходится задуматься о том, стоит ли продолжать вести бизнес в Эстонии. Читать далее…

Пострадавшие от вакцин сомневаются в компенсации

Уже полгода «Наставник года Эстонии 2021» Рийна Кютт не может ни жить толком, ни работать. Здоровье не позволяет, пишет Postimees. Оно пошатнулось в июле прошлого года на следующий день после укола вакцины Pfizer. Читать далее…

Снежная зима и старые покрышки – опасное сочетание?

Если изучить полицейскую хронику за последние месяцы, может сложиться впечатление, что эстонские автомобилисты настолько отвыкли от снежных зим, что совершенно разучились ездить по заснеженным и обледенелым дорогам. Конечно, во многих случаях злую шутку с водителем могла сыграть неправильно выбранная скорость или переоценка собственных навыков вождения, но почему-то часто забывают еще об одном важном факторе. Читать далее…

Пресс-конференция 〉 Правительство: во вторник научный совет предложит график смягчения ограничений