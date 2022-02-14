Картина дня: украинская продукция в Эстонии, нападение медведя и выход Измайловой из "Зеленых"

Олимпиада в Пекине 〉 В квалификации у Келли Силдару не оказалось конкуренток

Открывает сегодняшний олимпийский день квалификация по слоупстайлу, в которой наша фристайлистка Келли Силдару заняла первое место. Четыре года назад Келли Силдару не попала на Игры в Пхенчане из-за травмы колена. На этот раз Келли на месте и показала высший класс. Читать далее…

В танцах на льду золото завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

Рано утром, 14 февраля, были разыграны медали в танцах на льду на Олимпиаде-2022. Главными претендентами на золото Игр-2022 в танцах на льду были Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Эта пара выиграла ритм-танец, установив мировой рекорд в 90,83 балла. В произвольной программе у них также не оказалось конкурентов. Читать далее…

Оставьте в покое школу, давайте взрослеть

Слушайте, оставьте уже в покое русскую школу. Совершенно очевидно, что нормально освоить знания ребенок может только на родном языке. Редкие исключения – двуязычные семьи, полное погружение поневоле вроде жизни за границей или неотлучная гувернянька с иностранным языком. Читать далее…

На мероприятиях, проходящих на свежем воздухе, больше не нужно предъявлять ковид-сертификаты

На прошлой неделе члены правительства приняли принципиальное решение с 14 февраля упразднить требование проверки COVID-cправок для всех мероприятий и видов деятельности вне помещений. Читать далее…

Камилу Валиеву допустили до участия в личном турнире Олимпиады

Как стало известно сегодня утром, российская фигуристка Камила Валиева допущена до личного турнира на Олимпиаде. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворила апелляции МОК, ISU и WADA, сообщается на сайте CAS. Читать далее…

Столетней жительнице Эстонии не нужны очки для чтения

Жительница Валга Линда-Хелене Коорт, которой только что исполнилось сто лет, может сама ходить и даже не нуждается в очках для чтения. «Мне не на что жаловаться», - заявляет она Lõuna-Eesti Postimees. Читать далее…

Postimees на Украине 〉 Война? Украина готовится, но вроде как и не готовится

Не исключено, что в тот момент, когда вы читаете эти строки, все уже изменилось (чаще всего войны начинаются ночью или рано утро, когда газета уже печатается), но по крайней мере сейчас имеется большой диссонанс в том, как ощущается ситуация на Украине и как на Западе. Украинцы спокойны, эстонцы на нервах. Читать далее…

За сутки в Эстонии прибавилось 2898 зараженных, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5304 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2898. Читать далее...

Множество недовольных. Олимпийский комитет Канады выразил крайнее разочарование решением CAS по делу Валиевой