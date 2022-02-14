Картина дня: украинская продукция в Эстонии, нападение медведя и выход Измайловой из "Зеленых"
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 февраля.
Открывает сегодняшний олимпийский день квалификация по слоупстайлу, в которой наша фристайлистка Келли Силдару заняла первое место. Четыре года назад Келли Силдару не попала на Игры в Пхенчане из-за травмы колена. На этот раз Келли на месте и показала высший класс. Читать далее…
Рано утром, 14 февраля, были разыграны медали в танцах на льду на Олимпиаде-2022. Главными претендентами на золото Игр-2022 в танцах на льду были Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Эта пара выиграла ритм-танец, установив мировой рекорд в 90,83 балла. В произвольной программе у них также не оказалось конкурентов. Читать далее…
Слушайте, оставьте уже в покое русскую школу. Совершенно очевидно, что нормально освоить знания ребенок может только на родном языке. Редкие исключения – двуязычные семьи, полное погружение поневоле вроде жизни за границей или неотлучная гувернянька с иностранным языком. Читать далее…
На прошлой неделе члены правительства приняли принципиальное решение с 14 февраля упразднить требование проверки COVID-cправок для всех мероприятий и видов деятельности вне помещений. Читать далее…
Как стало известно сегодня утром, российская фигуристка Камила Валиева допущена до личного турнира на Олимпиаде. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворила апелляции МОК, ISU и WADA, сообщается на сайте CAS. Читать далее…
Жительница Валга Линда-Хелене Коорт, которой только что исполнилось сто лет, может сама ходить и даже не нуждается в очках для чтения. «Мне не на что жаловаться», - заявляет она Lõuna-Eesti Postimees. Читать далее…
Не исключено, что в тот момент, когда вы читаете эти строки, все уже изменилось (чаще всего войны начинаются ночью или рано утро, когда газета уже печатается), но по крайней мере сейчас имеется большой диссонанс в том, как ощущается ситуация на Украине и как на Западе. Украинцы спокойны, эстонцы на нервах. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5304 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2898. Читать далее...
Олимпийский комитет Канады (COC) выступил с заявлением по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Читать далее…
Счет за дом престарелых опустился в почтовый ящик. Почти 1000 евро! Пожилая пара получает на двоих пенсию в размере 1140 евро. Как оплатить этот счет, если еще нужно оплачивать другие счета, а также питаться? «У нее были мысли о суициде», — признается мужчина, который отвез свою жену с Альцгеймером в дом по уходу — в крайнем отчаянии, поскольку сам он уже был не в состоянии позаботиться о ней. Читать далее…
Возглавлявшая с 2017 года партию «Зеленые Эстонии» Зюлейха Измаилова в февраля вышла из рядов организации. Она не согласилась подробно прокомментировать Postimees свое решение: «Да, это отвечает действительности. Сейчас я еще не комментирую». Она добавила, что речь не идет о конфликте внутри партии. Читать далее…
Во время коронакризиса было много разговоров о разделении общества. В ходе борьбы с пандемией Эстонское государство не забыло о контроле за социальной сплоченностью – в связи с глобальным кризисом в ноябре прошлого года была принята Программа развития сплоченности Эстонии. Ее подготовка началась во время правления коалиции центристов, EKRE и Isamaa. Читать далее...
Харьюский уездный суд в понедельник рассмотрел возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы ключевого фигуранта дела о наркобизнесе с участием футболистов Тауно Лаасме. Решение будет вынесено на следующей неделе. Читать далее...
Хороший способ протянуть руку помощи Украине — покупать произведенные там товары. В Эстонии можно купить, к примеру, соки, соусы и конфеты украинского производства. Читать далее...
Хотя день пенсии был 4 февраля, некоторые пожилые люди не получили ее и спустя десять дней. На сегодняшний день, например, в Пярнумаа таких четверо. Читать далее...
В Швеции самое дорогое дизельное топливо в мире: цена литра дизельного топлива на заправочных станциях здесь достигает двух евро. Бензин самый дорогой в Гонконге. Эстония в этом рейтинге находится на 25-м и 26-м местах соответственно. Читать далее...
На позапрошлых выходных на Центральном полигоне Сил обороны проходили учения «Зимний лагерь». В ходе учений бойцам Скаутского батальона пришлось столкнуться с неожиданным противником — проснувшимся от спячки медведем. Читать далее...