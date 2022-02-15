Картина дня: бронза Силдару, подробности гибели полицейского и данные внешней разведки

Кристи Райк: Путин хочет получить контроль над Украиной и от своих целей не откажется

Давление России на Украину и систему безопасности Европы в целом продолжится, однако, несмотря на небольшие ошибки стран Запада, такое единство, очевидно, было для президента Владимира Путина неожиданным, считает директор Института внешней политики Кристи Райк. Читать далее...

Официально: с сегодняшнего дня можно подавать декларацию о доходах

Во вторник, 15 февраля, официально открылась возможность подавать декларацию о доходах физического лица. Налогово-таможенный департамент (НТД) советует не торопиться, ведь, как показывает практика, в первые дни в бюро ведомства могут образоваться очереди. Читать далее…

Урмас Суле: закрытия планового лечения нельзя исключать

Вчера в Эстонии было госпитализировано более 500 пациентов с Covid-19, это максимальное значение четвертой, омикронной волны пандемии. Такое число пациентов с коронавирусом ставит под удар и сами больницы, их способность работать, поскольку и вирус не щадит и ряды самих врачей. За неделю значительно выросло и число детей, поступивших в больницу с ковидом. Читать далее…

Ссора закончилась убийством: полиция поймала подозреваемого за 20 минут

В понедельник, 14 февраля, в 17:05 в полицию поступило сообщение, что в Кивиыли в ходе ссоры был убит 59-летний мужчина. Скрывшийся с места происшествия 23-летний подозреваемый был задержан полицией в Кивиыли через 20 минут. Читать далее...

Медсестра, которая работает с онкобольными детьми: когда я вижу, что он вырос, и слышу, что все хорошо, я радуюсь

Старшая медсестра гематолого-онкологической клиники Тартуского университета Кайре Югар начала работать медсестрой в отделении гематологии двадцать лет назад, где заботилась о множестве детей. Вчера в той же палате лечили двух онкобольных детей, одного младше десяти лет, другого старше десяти. К счастью, дети редко болеют раком. Читать далее…

За сутки в Эстонии скончались семь человек с коронавирусом, включая 40-летнего мужчину

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6934 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3514. Читать далее…

Председателя квартирного товарищества постоянно избивают жильцы

В очередном выпуске программы Kuuuurija председатель одного квартирного товарищества рассказывает об условиях, в которых приходится жить в многоквартирном доме - там происходят постоянные драки, в которых достается и самому председателю. Кроме того, в доме до безобразия холодно и находится он явно в аварийном состоянии, но на помощь людям в такой ситуации никто не приходит. Читать далее…

Директор детского сада, которая наняла предполагаемого педофила, покинула должность под давлением родителей

Директор детского сада, нанявшая Андреса Кентса (58 лет), которого осенью прошлого года обвинили в педофилии, решила уйти с должности из-за недовольства родителей. Читать далее…

Арво Киуру: об алиментах честно и без эмоций

Сейчас идут активные дебаты об алиментах. К сожалению, выдвигается только то мнение, что сокращение алиментов несправедливо. Это очень односторонняя позиция, и большинстве случаев она не учитывает реального положения семей. Ситуация гораздо более многогранна, говорит в Postimees Арво Киуру из MTÜ Isade eest (недоходное объединение «За отцов»). Читать далее…

Лыжное двоеборье: Ильвес в десятке. Золото и серебро у норвежцев