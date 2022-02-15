Картина дня: бронза Силдару, подробности гибели полицейского и данные внешней разведки
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 февраля.
По данным Департамента внешней разведки, посольство Китая собирало личные адреса электронной почты граждан Эстонии, чтобы при необходимости использовать их в своих интересах. Читать далее...
Рано утром во вторник эстонка Келли Силдару завоевала бронзовую медаль на соревнованиях по слоупстайлу среди женщин на Олимпиаде в Пекине. Читать далее…
На финальных соревнования по слоупстайлу наша спортсменка Келли Силдару завоевала бронзовую медаль. Результат фристайлистки мог бы быть лучше, но во второй попытке ее снова подвело лыжное крепление. Читать далее…
Сегодня, 15 февраля, в 14.00 премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) вышла в прямой эфир в Facebook. «Сейчас в политике много интересных тем», — написала Каллас в анонсе к прямому эфиру. Читать далее...
Ситуация вокруг Украины продолжает накаляться. Американская разведка заявила, что, по ее данным, уже 16 февраля Россия может напасть на Украину. Кажется, что вот-вот начнется война, однако репортажи с места показывают, что украинцы хоть и готовы воевать за свою родину, в настоящую войну не верят и просто живут своей жизнью. Читать далее…
Второе место у россиянки Анны Щербаковой. На третьем месте японка Каори Сакамото. Но самое интересное нас ждет в четверг: в женской произвольной разыграют олимпийские медали. Читать далее...
Департамент внешней разведки отмечает в своем новом годовом отчете, что военное давление и угрозы стали одним из главных инструментов российской внешней политики и что Россия готова к войне с Украиной. Читать далее...
Прокуратура прекратила уголовное производство, в рамках которого расследовали обстоятельства произошедшего 28 октября прошлого года на стрельбище Ярвере в Вырумаа несчастного случая, который привел к гибели сотрудника группы быстрого реагирования. Расследование было прекращено, поскольку на основании собранных доказательств не было оснований подозревать кого-либо в совершении преступления, передает Postimees. Читать далее…
Из этой истории проще всего было бы слепить получасовую псевдодокументалку для канала НТВ – в один из циклов на выбор: «Кремлевская кухня», «Кремлевские дети» или «Кремлевские похороны». Читать далее…
Сейчас многие находятся перед выбором языка и программы обучения для своих детей. Я хочу привести примеры некоторых вопросов и сомнений, которые представители Союза родителей программы языкового погружения слышат от родителей будущих первоклассников, а заодно взглянуть на результаты прошлогодних экзаменов в основной школе, из которых ответы на некоторые вопросы найдутся сами собой. Читать далее…
Давление России на Украину и систему безопасности Европы в целом продолжится, однако, несмотря на небольшие ошибки стран Запада, такое единство, очевидно, было для президента Владимира Путина неожиданным, считает директор Института внешней политики Кристи Райк. Читать далее...
Во вторник, 15 февраля, официально открылась возможность подавать декларацию о доходах физического лица. Налогово-таможенный департамент (НТД) советует не торопиться, ведь, как показывает практика, в первые дни в бюро ведомства могут образоваться очереди. Читать далее…
Вчера в Эстонии было госпитализировано более 500 пациентов с Covid-19, это максимальное значение четвертой, омикронной волны пандемии. Такое число пациентов с коронавирусом ставит под удар и сами больницы, их способность работать, поскольку и вирус не щадит и ряды самих врачей. За неделю значительно выросло и число детей, поступивших в больницу с ковидом. Читать далее…
В понедельник, 14 февраля, в 17:05 в полицию поступило сообщение, что в Кивиыли в ходе ссоры был убит 59-летний мужчина. Скрывшийся с места происшествия 23-летний подозреваемый был задержан полицией в Кивиыли через 20 минут. Читать далее...
Старшая медсестра гематолого-онкологической клиники Тартуского университета Кайре Югар начала работать медсестрой в отделении гематологии двадцать лет назад, где заботилась о множестве детей. Вчера в той же палате лечили двух онкобольных детей, одного младше десяти лет, другого старше десяти. К счастью, дети редко болеют раком. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6934 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3514. Читать далее…
В очередном выпуске программы Kuuuurija председатель одного квартирного товарищества рассказывает об условиях, в которых приходится жить в многоквартирном доме - там происходят постоянные драки, в которых достается и самому председателю. Кроме того, в доме до безобразия холодно и находится он явно в аварийном состоянии, но на помощь людям в такой ситуации никто не приходит. Читать далее…
Директор детского сада, нанявшая Андреса Кентса (58 лет), которого осенью прошлого года обвинили в педофилии, решила уйти с должности из-за недовольства родителей. Читать далее…
Сейчас идут активные дебаты об алиментах. К сожалению, выдвигается только то мнение, что сокращение алиментов несправедливо. Это очень односторонняя позиция, и большинстве случаев она не учитывает реального положения семей. Ситуация гораздо более многогранна, говорит в Postimees Арво Киуру из MTÜ Isade eest (недоходное объединение «За отцов»). Читать далее…
После прыжков с трамплина и небольшой паузы участники лыжного двоеборья прошли лыжную гонку на 10 км. Напомним, что по итогам первого состязания – прыжков с большого трамплина – эстонский лыжник Кристьян Ильвес занял второе место. Наш спортсмен сделал все, что смог – довольно долго он шел четвертым, но его начали обходить соперники, так что он финишировал девятым. Отличный результат с учетом всех обстоятельств и количества участников гонки. Читать далее…