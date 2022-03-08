В Нарву перебрались уже 25 семей из Украины, первый ребенок пошел в школу

Люди едут к родственникам

“Очень большой рост за один день”, - сказала мэр.

По словам Катри Райк, из прибывших в Нарву только один мужчина не имеет здесь никого, и он отправился в пункт приема беженцев в Раквере. Остальные приехали в Нарву к своим родственникам и остановились у них.

В Нарве, по данным управы, постоянно живет около 1300 украинцев, плюс родственников в Украине имеют и нарвитяне других национальностей. Поэтому можно ожидать еще больше людей.

В понедельник в Нарве собиралась кризисная комиссия, во вторник она соберется снова. Главный вопрос сейчас - аренда жилья. Как ранее писал Rus.Postimees, имеющиеся муниципальные квартиры нуждаются в ремонте и в них нельзя сразу поселить людей. В то же время, из-за оттока населения дефицита жилья в Нарве вовсе нет: совершенно пустуют порядка 2 000 квартир, владельцы которых живут в других городах, многие квартиры сдаются в аренду.

“Мы понимаем: у бабушки маленькая двухкомнатная квартира, в нее приедет мама с двумя детьми… Через пару дней захочется покоя”, - привела пример Катри Райк.

Государство готово разместить беженцев, попадающих в Нарву, на мызе Вихула под Раквере. Но если родственники в Нарве, то разумней поселиться где-то рядом с ними, поэтому городские власти решили арендовать квартиры.

Школы и больница уже подключились

Первый ученик из Украины в понедельник пошел в школу - в Солдинаскую гимназию. Во вторник в управе состоится встреча директоров школ Нарвы, на которой обсудят прием украинских детей. В отличие, например, от Таллинна, население Нарвы уменьшается (по крайней мере, уменьшалось до сих пор), и в городе порядка 200 свободных мест в детсадах и порядка 600 свободных мест в школах.

“Дети хотят в садики, ученики хотят в школу, мамы, скорее всего, хотят встать на биржу труда и найти работу”, - сказала мэр города.

По ее словам, нужно несколько дней, чтобы оформить беженцам ID-карты - тогда можно будет, как и местным жителям, искать работу, место учебы и семейного врача. На первое время можно получить разовое пособие - 150 евро на первого члена семьи, на остальных сумма будет меньше.

“Скорее всего, в ближайшие дни одна мама будет рожать, - добавила мэр. - Вторая приедет сюда, которая в группе риска. Я попросила нашу больницу быстро их принимать, даже без документов. Очень много таких практических вопросов касаются людей, которые не добровольно уехали из дома. Местное самоуправление должно им помогать. Мы уже последнее место - мы не можем сказать, что не знаем, сейчас подумаем…”

В то же время мэр отмечает, что городу нужна помощь государства.

Вопросы, касающиеся украинского кризиса и беженцев, можно задавать по короткому номеру государственного инфотелефона 1247. Специалисты этого инфотелефона также могут направить звонящего в центр приема беженцев. Однако, у прибывших из Украины нет обязанности селиться именно там. Поэтому многие и стараются поселиться рядом с родственниками.