Министр культуры Тийт Терик выделил из бюджета в рамках графы «Поддержка международных культурных и спортивных мероприятий» 285 536 евро. Средства предназначены на организацию различных спортивных мероприятий.
Государство выделит на проведение спортивных мероприятий почти 300 000 евро
Государство выделит на проведение спортивных мероприятий почти 300 000 евро
Министерство выделит Эстонскому союзу боулинга 85 536 евро на организацию чемпионата мира по спортивному боулингу. В Элва ожидается 420 спортсменов с сопровождающими. В общей сложности соревнования продлятся 16 дней и будут проходить в разных возрастных группах. Соревнования организует Эстонский союз боулинга совместно с клубом боулинга Элва.
Государство выделит MTÜ Maratonijooksud 200 000 евро, предназначенных на организацию нынешнего Таллиннского марафона. Это самое многочисленное международное спортивное состязание Эстонии. В программу Таллиннского марафона, который ежегодно собирает тысячи участников, входят классический марафон – 42,2 км, полумарафон – 21,1 км и Осенний забег Rimi, протяженностью 10 км.