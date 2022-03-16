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Государство выделит на проведение спортивных мероприятий почти 300 000 евро

rus.postimees.ee
Государство выделит на проведение спортивных мероприятий почти 300 000 евро
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Tiit Terik
Tiit Terik Фото: Mihkel Maripuu

Министр культуры Тийт Терик выделил из бюджета в рамках графы «Поддержка международных культурных и спортивных мероприятий» 285 536 евро. Средства предназначены на организацию различных спортивных мероприятий.

Министерство выделит Эстонскому союзу боулинга 85 536 евро на организацию чемпионата мира по спортивному боулингу. В Элва ожидается 420 спортсменов с сопровождающими. В общей сложности соревнования продлятся 16 дней и будут проходить в разных возрастных группах. Соревнования организует Эстонский союз боулинга совместно с клубом боулинга Элва.

Государство выделит MTÜ Maratonijooksud 200 000 евро, предназначенных на организацию нынешнего Таллиннского марафона. Это самое многочисленное международное спортивное состязание Эстонии. В программу Таллиннского марафона, который ежегодно собирает тысячи участников, входят классический марафон – 42,2 км, полумарафон – 21,1 км и Осенний забег Rimi, протяженностью 10 км.

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