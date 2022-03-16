Государство выделит на проведение спортивных мероприятий почти 300 000 евро

Министерство выделит Эстонскому союзу боулинга 85 536 евро на организацию чемпионата мира по спортивному боулингу. В Элва ожидается 420 спортсменов с сопровождающими. В общей сложности соревнования продлятся 16 дней и будут проходить в разных возрастных группах. Соревнования организует Эстонский союз боулинга совместно с клубом боулинга Элва.