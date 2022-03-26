Finnair отменяет некоторые дальнемагистральные рейсы в Азию через Россию

Так, в связи с закрытием воздушного пространства России Finnair приостановит полеты в Японию, кроме Токио, на летний сезон 2022 года. Кроме того, Finnair откладывает открытие своего нового маршрута в Пусан.

В связи с отменой некоторых азиатских рейсов частота полетов в европейской сети Finnair будет скорректирована с учетом сокращения числа транзитных клиентов.

Пассажиров, которых затронут изменения, авиакомпания уведомит лично. Затем клиенты смогут изменить либо дату поездки, либо маршрут, но если это невозможно, они могут потребовать возврата денег.

Ежедневные рейсы Finnair в Бангкок, Дели, Сингапур и Токио, три еженедельных рейса в Сеул, два еженедельных рейса в Гонконг и один еженедельный рейс в Шанхай останутся в силе. Будет добавлен новый маршрут в Мумбаи.

«Несмотря на более длинные маршруты из-за закрытия воздушного пространства России, мы продолжим обслуживать наши основные направления в Азии, а также можем предложить рейсы в превосходные пункты назначения в Европе и Северной Америке, — сказал генеральный директор Finnair в странах Балтии Арунас Скуя. — Летом мы увеличим количество рейсов до более чем 300 в день».

Новый маршрут откроется с 27 марта в Даллас Форт-Уорт и 1 июня в Сиэтл.