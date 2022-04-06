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С конфликтом в аптеке пришлось разбираться полиции

Tartu Postimees
С конфликтом в аптеке пришлось разбираться полиции
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Apteegis tekkinud tulise konflikti lahendamiseks paluti politsei abi.
Apteegis tekkinud tulise konflikti lahendamiseks paluti politsei abi. Фото: Kristjan Teedema

В пятницу, 1 апреля, в аптеке на улице Тугласе в Тарту произошел конфликт, в который пришлось вмешаться полиции, сообщает Tartu Postimees.

По словам очевидцев, раздраженный покупатель заблокировал дверь аптеки и угрожал фармацевту острым предметом. Однако, по данным полиции, это утверждение не соответствует действительности.

Инцидент произошел в аптеке на улице Тугласе днем ​​1 апреля, когда между аптекарем и двумя посетителями - мужчиной и женщиной - завязалась перепалка. Полицейские задержали лиц и доставили их в отделение.

У одного из задержанных действительно оказался острый предмет, но провизору им не угрожали.

Кроме того, в кармане участника конфликта во время досмотра были обнаружены товары, продаваемые в аптеке. Некоторые из них были возвращены аптеке неповрежденными.

Более подробные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в ходе следствия.

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